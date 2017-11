Fußball Bahadir Livgökmen ist neuer Trainer des SC Markdorf

Wenige Tage nach dem Rücktritt von Bernd Filzinger präsentiert der Landesligist seinen neuen Coach.

Fußball, Landesliga: Nur wenige Tage nach dem Rücktritt von Trainer Bernd Filzinger hat der SC Markdorf den neuen Trainer vorgestellt. Es ist Bahadir Livgökmen, der bis vor wenigen Wochen noch beim Ligarivalen FC RW Salem das Tor gehütet hat. Nun wurde der neue Coach der Mannschaft vorgestellt und er leitete auch das Training, heute wird noch eine weitere Trainingseinheit eingeschoben, um die Kennenlernphase zu beschleunigen.

Vor der Winterpause stehen noch vier Spieltage auf dem Programm, darunter sind für den SC Markdorf drei Partien gegen Rivalen aus der unteren Tabellenhälfte. Da sollte der Trainerwechsel auch als Zeichen an die Spieler gerichtet sein. Mit dem aktuellen neunten Tabellenplatz und den erspielten 15 Punkten wäre trotz der Serie von fünf punktlosen Spielen kein Grund für hektische Personalentscheidungen gewesen. Doch Filzinger erkannte nach über drei Jahren gewisse Abnützungserscheinungen und signalisierte bereits, dass er nach dieser Saison aufhören wolle.

Daher hatten sich die Verantwortlichen Gedanken gemacht, wer ab Sommer 2018 das Amt übernehmen könnte, bestand also schon so etwas wie eine Kandidatenliste, als Filzinger nach dem 1:4 gegen Walbertsweiler-Rengetsweiler seinen Rücktritt bekannt gab.

„Es gab keinen Ärger und keinen Streit – wir trennen uns wirklich in aller Freundschaft“, betont Gerhard Klank, Abteilungsleiter Fußball beim SCM. Und noch etwas ist dem Funktionär wichtig: „Wir haben den Kontakt zu Bahadir Livgökmen auch nur gesucht, weil er kurz zuvor beim FC RW Salem aufgehört hatte – auch wenn es nun vielleicht andere Gerüchte geben dürfte.“ Livgökmen bringt zwar nur wenig Trainererfahrung mit, hat aber reichlich höherklassige Erfahrung als Spieler gemacht. Als Torwart wurde der heute 40-Jährige beim FSV Frankfurt ausgebildet und stand auch in der Oberliga zwischen den Pfosten, kam in Salem aber auch als Feldspieler zum Einsatz. (jr)