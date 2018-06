Fußball Bad Dürrheimer Rettungs-Chance lässt FC RW Salem weiter hoffen

Viele Entscheidungen in den Fußball-Ligen der Region sind gefallen. Noch sind aber einige Fragen offen, zahlreiche Vereine müssen noch zittern.

Seit Samstag weiß man ja, dass der SC Pfullendorf wieder in die Verbandsliga auf-, der SC Konstanz-Wollmatingen in Bezirksliga absteigt. Der FC Rot-Weiß Salem darf in der Landesliga weiterhin hoffen – jetzt müssen nur noch der Freiburger FC in die Oberliga und der FC Villingen 2 in die Verbandsliga aufsteigen, dann steigt Salem nicht ab.

Verbandsliga: In der Verbandsliga wurde der SV Linx Meister und steigt wieder einmal in die Oberliga auf. Für den Freiburger FC als Vizemeister gibt es die Chance des Aufstiegs über die Relegation, wovon wiederum der FC Bad Dürrheim als Fünftletzter mit dem Klassenerhalt profitieren würde. In der Landesliga Staffel 3 sind jedenfalls für den FC Neustadt und den FC Singen die Plätze schon gebucht.

Bezirksliga: Nachdem sich der VfR Stockach die Meisterschaft der Bezirksliga sicherte, steht jetzt auch die Vizemeisterschaft des SV Denkingen fest, der damit an der Aufstiegsrelegation teilnimmt. Am Tabellenende buhlen der Türk SV Konstanz, die SG Deggenhausertal und der FC Anadolu Radolfzell um den einen bzw. die beiden weiteren Abstiegsplätze.

Kreisliga A: In Staffel 1 war ja an der Spitze schon alles in trockenen Tüchern mit der Meisterschaft des Türkischen SV Singen und der Relegationsteilnahme für Vizemeister CFE Independiente Singen. In Staffel 2 entscheiden sich die ersten beiden Plätze zwischen dem FC Bodman-Ludwigshafen und dem SV Aach-Eigeltingen. In Staffel 3 machen der FC Kluftern und der SV Bermatingen Meisterschaft und 2. Platz unter sich aus. FC Böhringen, FCItaliana Singen (Staffel 1), VfB Randegg, SV Hausen a.d.A., SV Volkertshausen (Staffel 2), Bodensee Türkgücü Markdorf und SC Markdorf 2 (Staffel 3) sind bislang Teilnehmer der Abstiegsrelegation. Die letzten beiden Relegationsplätze entscheiden sich zwischen der SG Dettingen-Dingelsdorf 2 und dem ESV Südstern Singen in Staffel1 sowie dem SV Denkingen 2 und den Spfr Owingen-Billafingen in Staffel 3.