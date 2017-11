Kunstturnen Axel Leitenmair: "Wir sind immer locker geblieben und haben das Ding geholt"

Nach dem erneuten Titelgewinn des StTV Singen in der 2. Kunstturn-Bundesliga sprach der SÜDKURIER mit Trainer Axel Leitenmair

Herr Leitenmair, Glückwunsch zum Titelgewinn. War die erneute Meisterschaft als Titelverteidiger fest eingeplant oder ist sie eher in die Kategorie Überraschung einzuordnen?

Irgendwo dazwischen. Einen Platz unter den ersten Drei hatten wir uns schon ausgerechnet. Aber eigentlich war der TSV Pfuhl der große Titelfavorit, und wir hatten ein bisschen Pech mit den Verletzungen von Viktor Weißenberger und meinem Sohn Philipp. Während Pfuhl aber mit aller Macht den Titel wollte und vielleicht etwas zu verkrampft war, blieben wir ganz locker und haben das Ding geholt.

Was war in dieser Saison der Schlüssel zum Erfolg?

Zum einen die Homogenität im Team. Die Jungs, auch in den hinteren Reihen, haben konstante Leistungen in der ganzen Runde gezeigt. Zum anderen haben wir uns wieder auf unsere Gastturner Yevgen Yudenkov aus der Ukraine und Marco Walter aus der Schweiz verlassen können. Die waren immer eine Bank.

Jetzt geht’s am 9. Dezember zum Aufstiegsfinale beim TV Schwäbisch Gmünd. Wie stehen da die Chancen Ihrer Mannschaft auf den Aufstieg, nachdem es im vergangenen Jahr zuhause gegen das Kunstturnteam Heilbronn nicht gereicht hat?

Welche Chancen? Gegen diese Truppe haben wir schlicht und einfach keine. Dieses Team ist unglaublich, ist im vergangenen Jahr nur mit viel, viel Pech abgestiegen und hätte dieses Jahr in der 1. Bundesliga garantiert einen Platz unter den ersten Vier erreicht. Wir gegen den TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau, das ist, als würde im Fußball der SV Hausen aus der Kreisliga den FC Bayern München herausfordern. Wir sind zwar quasi in der gleichen Liga – und doch trennen uns Welten. Zudem wird Yevgen Yudenkow nicht für uns antreten können.

Dann hält sich die Vorfreude Ihrer Mannschaft auf den Aufstiegswettkampf wohl eher in Grenzen.

Nein, gar nicht. Wir freuen uns trotz allem. Da sind Turner dabei, von denen meine Jungs wahrscheinlich Autogramme wollen, so gut sind die. Das ist schon eine Riesensache, zum Beispiel gegen Andreas Toba anzutreten, der 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio trotz Kreuzbandriss an den Start gegangen ist. Das wird trotz allem großartig im Dezember, auch wenn für uns schon ein einziger Gerätegewinn ein Riesenerfolg wäre.

Wissen Sie schon, wie Ihre Mannschaft in der nächsten Saison aussehen wird, welche Turner wieder mit dabei sein werden?

Das ist noch ein bisschen früh. Ich glaube aber, dass wir nicht mehr auf Yevgen Yudenkov bauen können. Das ist schade, wir werden aber sicher wieder ein schlagkräftiges Team ins Rennen schicken.

Zur Person

Axel Leitenmair (61) hat mit sechs Jahren als Turner beim Stadtturnverein Singen begonnen. Seit 1986 ist er hauptamtlich als Trainer beim StTV angestellt. Seit 2012 sind die Turner von Axel Leitenmair in der 2. Bundesliga und haben sich in dieser Saison zum zweiten Mal hintereinander den Titel gesichert. Am 9. Dezember kämpft Leitenmair mit dem StTV Singen beim TV Schwäbisch Gmünd/Wetzgau um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Mit dabei sind Axel Leitenmairs Söhne Tim und Philipp. Die 24-jährigen Zwillinge haben noch eine Schwester, Katja (21), die früher selbst geturnt hat und sich heute dem Tanzen widmet. (mex)