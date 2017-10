Turnen Auszeichnung für StTV Singen

Für die zahlreiche Erfolge seiner Turner hat der StTV Singen als professionell geführte Leistungssporteinrichtung vom Badischen Turnerbund die Auszeichnung „Prädikat die Turn–Talent–Schule (TTS)“ erhalten

Turnen: Bundesweit werden einheitliche Anforderungen an die Turn-Talent-Schulen gestellt wie einheitliche Trainingseinheiten, qualifizierte Trainer und Betreuungspersonal oder Trainingshallen mit teilfest- oder fest installierten Geräten.

Die Singener Nachwuchsturner der Altersgruppe 7 bis 10 Jahre haben in den vergangenen Jahren an zahlreichen Wettkämpfen bis hin zu Baden-Württembergischen Meisterschaften teilgenommen und viele Podestplätze belegt. Bis zu fünfmal pro Woche trainieren die jungen Turner überwiegend in der vereinseigenen Waldeckhalle mit ihrem Trainer Axel Leitenmair. Da diese Halle von der angrenzenden Schule und anderen Abteilungen des Stadt-Turnvereins genutzt wird, müssen die schweren Geräte und das Zubehör täglich auf- und abgebaut werden, was Trainingszeit kostet und für die Turner harte Arbeit ist. Nicht selten findet deshalb das Training in der Schaffhausener Turnhalle statt. Nun hofft der Stadt-Turnverein, dass seitens der Stadtverwaltung Lösungsvorschläge kommen, um ein Training zu ermöglichen, dass allen Anforderungen an eine Turn-Talent-Schule entspricht. (sut)