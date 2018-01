Fußball Auszeichnung für Bülent Babür

Bülent Babür, Trainer des FC Anadolu Radolfzell, wurde vom DFB für seine Verdienste im Ehrenamt ausgezeichnet

Fußball: Seit mehr als 20 Jahren schon schreibt der Deutsche Fußball-Bund den Ehrenamtspreis aus, um die Wertschätzung der ehrenamtlichen Vereinsmitarbeiter zu dokumentieren. Jeder der knapp 400 Fußballbezirke und -kreise wird dabei mit der Auszeichnung bedacht, wobei die Verdienste der letzten drei Jahre berücksichtigt werden. Für das Jahr 2017 ging die DFB-Ehrung im Bezirk Bodensee an Bülent Babür aus Radolfzell.

Der mittlerweile 33-Jährige startete mit 15 Jahren als Jugendtrainer des FC Böhringen, war dort elf Jahre im Einsatz. Mit 24 Jahren wurde er im Verein zum Jugendleiter gewählt, erteilte nebenbei den Jugendspielern ehrenamtlich auch noch Nachhilfe für die Schule. Durch dieses Engagement wurde schließlich SK Rapid Wien auf Bülent Babür aufmerksam. Drei Jahre war er in der Jugendarbeit des österreichischen Hauptstadtclubs aktiv, kam mit seinen Spielern auch mehrfach in den Raum Bodensee zu Turnieren. Dass Babür seit dieser Saison Trainer des Bezirksliga-Aufsteigers FC Anadolu Radolfzell ist, ist nur die eine Seite, wenngleich er den Club bereits seit der Gründung im Jahr 2013 immer schon auch in anderer Funktion unterstützte. Gleichzeitig beteiligt er sich auch tatkräftig in der Jugendarbeit bei seinem Verein, aber auch auf regionaler Ebene.

Was Bülent Babür aber zu einem besonderen Fußballer machte, war das von ihm an vorderster Front organisierte Benefizturnier “Kinder spielen für Kinder” zugunsten der Mexiko-Hilfe des Deutschen Fußball-Bundes. Viel Vorarbeit war nötig, ehe von der Geschäftsleitung der DFB-Stiftung Egidius Braun die Genehmigung kam. Das Turnier wurde zu einem Highlight der Region mit den teilnehmenden C-Junioren von Benfica Lissabon, Besiktas Istanbul, Hertha BSC Berlin, SK Rapid Wien und FC Luzern, um nur einige zu nennen. Das bei dieser Veranstaltung eingespielte Geld diente vor allem einem Projekt zugunsten eines Waisenhauses in Puebla (Mexiko), das von der DFB-Stiftung organisiert wird.

Für diese Verdienste wurde Bülent Babür auch schon durch den deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck ausgezeichnet. (kha)