Handball Außenseiter TuS Steißlingen fährt mit Rückenwind nach Plochingen

Der TuS Steißlingen tritt in der Oberliga beim TV Plochingen an, der vor allem zu Hause eine Macht ist.

Handball, Oberliga: TV Plochingen – TuS Steißlingen (Samstag, 20 Uhr, Schafhausäckerhalle). – Nach dem wichtigen 28:26-Sieg gegen den TSV Deizisau zum Auftakt der Rückrunde kann der TuS Steißlingen etwas befreiter die kommende Aufgabe angehen. Am Samstag ist die Mannschaft von Trainer Jonathan Stich zu Gast beim TV Plochingen, der in der Tabelle einen Platz vor den Hegauern positioniert ist.

Allerdings sind die Gastgeber aus der Nähe von Stuttgart eher in der oberen Tabellenhälfte zu sehen als in der unteren. So liegt der TV, trainiert von Ex-Bundesligaspieler Daniel Brack, mit 18:14 Punkten drei Zähler vor den Steißlingern und hat immer noch Kontakt zum Relegationsplatz für die 3. Liga. Dies zeigt die enorme Qualität der Mannschaft aus Plochingen, für die es zu Beginn der Saison alles andere als gut lief. Nur einen Sieg holten die Schwaben aus den ersten vier Partien, verloren unter anderem gegen den TuS Steißlingen nach einer kämpferischen Begegnung mit 23:24. Die Partie damals war von Beginn an von beiden Abwehrreihen und den stark haltenden Torhütern geprägt, was auch beim kommenden Duell nicht anders zu erwarten ist. Plochingen hat sich aber nun gefangen und ist vor allem zu Hause eine Macht: Erst zwei Mannschaften konnten Punkte aus der Schafhausäckerhalle entführen, überraschend war dabei neben dem Sieg von Tabellenführer Baden-Baden nur der Erfolg des TSV Deizisau.

Gerade dass der zuletzt besiegte Gegner in Plochingen einen 30:29-Sieg erringen konnte, sollte dem TuS zeigen, dass bei einer starken Leistung auch auswärts etwas zu holen ist. Nach dem Sieg gegen Deizisau gehen die Steißlinger mit Rückenwind in dieses Spiel und wollen zeigen, dass der Erfolg vergangene Woche keine Eintagsfliege war. Dazu benötigt man auf Steißlinger Seite aber wieder dieselbe kämpferische Einstellung, und insbesondere in der Abwehr muss hart gearbeitet werden. Denn mit Marcel Rieger und Johannes Hablizel haben die Plochinger zwei exzellente Einzelspieler in ihren Reihen, welche vor allem mit ihrer Schnelligkeit die Lücken in der Abwehr attackieren. Zudem kommt der rechte Rückraumspieler Henrik Bischof immer besser in Fahrt, dies zeigen auch seine 14 Feldtore zuletzt gegen den TVS Baden-Baden. Aus der Defensive will Steißlingen dann wieder schnell umschalten, um sich einfache Tore über die erste und zweite Welle zu erspielen. Dabei kann Trainer Stich auf alle Akteure zurückgreifen. Zudem gab es unter der Woche den nächsten Neuzugang für den TuS zu verzeichnen, so kommt mit Patrick Euchner ein Rückraumallrounder vom TV Neuhausen II (Württembergliga) an den Bodensee.

„Obwohl zwischen Plochingen und uns nur ein Platz liegt, sind wir aufgrund deren Heimstärke Außenseiter. Der TVP ist taktisch sehr variabel, aber wir sind auf alles eingestellt. Mit der gleichen Abwehrleistung wie im letzten Spiel und einer leichten Steigerung im Angriff ist vielleicht eine Überraschung drin“, sagt TuS-Trainer Stich. (mw)