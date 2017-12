Handball Außenseiter SV Allensbach II

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Allensbach II empfangen am Samstag den Tabellenführer TSV Wolfschlugen am Riesenberg.

Frauenhandball, Oberliga: SV Allensbach II – TSV Wolfschlugen (Samstag, 15.30 Uhr, Riesenberghalle). – Am Samstag ist der Oberliga-Tabellenführer TSV Wolfschlugen zu Gast beim SV Allensbach II. Dann trifft der beste Angriff (Wolfschlugen mit 29,6 Toren) auf die viertbeste Abwehr (SVA mit 24,8 Gegentreffern). Während der SVA seit vier Wochen spielfrei ist, besiegte der TSV vor Wochenfrist den Tabellenvorletzten Ottenheim knapp mit zwei Toren.

„Unser Vorteil ist unsere Heimstärke. Spätestens seit dem Sieg gegen den damaligen Tabellenzweiten Bönnigheim wissen unsere Mädels, zu was sie in der Lage sind, wenn sie als Kollektiv auftreten. Unsere Abwehr mitsamt unserer beiden Torhüterinnen schmeckt keinem Gegner. Warum sollte das ausgerechnet gegen Wolfschlugen anders sein“, sagt SVA-Trainer Rainer Leenen. Seine Trainerkollegin Babsi Harter ergänzt: „Was haben wir als Tabellenelfter gegen den Ersten zu verlieren? Nichts, und genauso werden wir das Spiel angehen. Mal sehen, was dann dabei rauskommt.“ Wolfschlugen kommt mit der Empfehlung von zuletzt sieben Siegen in Folge und mit Ambitionen in Richtung 3. Liga an den Bodensee.

Verzichten müssen die beiden SVA-Trainer auf Neuzugang Noelle Orzol, die an einer alten Knieverletzung laboriert. Dafür dürfte aller Voraussicht nach mit Ronja Holzmann eine Langzeitverletzte ihr Saisondebüt geben. Ansonsten sind alle Spielerinnen an Bord, und der SVA-Tross geht zuversichtlich ins Spiel gegen den Tabellenführer. (up)