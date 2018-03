Radsport Auftakt zu Schmolke-Carbon-Cup

Am Samstag beginnt in Horn der Schmolke-Carbon-Cup. Danach folgen weitere fünf Etappen bis zum 25. März

Straßenradsport: Nach einem langen Winter geht es an den nächsten drei Wochenenden jeweils am Samstag und Sonntag um Tageserfolge und Gesamtsiege bei der Rennserie Schmolke-Carbon-Cup. Am Start sind alle Lizenzklassen von der U-11 bis zu den Senioren sowie die Jedermänner und –frauen ab 18 Jahren ohne Lizenz. Hier kann jeder ohne Lizenz starten, Meldungen sind bis 30 Minuten vor dem Start möglich.

Die erste Etappe findet auf der neuen Rennstrecke in Gaienhofen-Horn beim Sportgelände stand, bevor es am Sonntag zum Sportplatz in Ehingen geht. Die Etappen drei und vier folgen in Volkertshausen und Zoznegg. Das Finalwochenende am 24. und 25. März wartet mit den Bergetappen in Mauenheim und Pfullendorf auf. Über 1300 Fahrer von neun bis 70 Jahren aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien, den Niederlanden und aus Frankreich werden die Etappen in Angriff nehmen.

Im Rennen der Elite will Stephan Duffner (Embrace the world cycling) seinen Sieg aus dem Vorjahr wiederholen. Harte Konkurrenz kommt vom Team Baier Landshut, dem Team RSC Donaueschingen und dem FKU Racing Team. Auch der Bezirk ist gut vertreten mit dem Überlinger Niklas Rettig (FKU Racing Team), Arthur Viselskij (RC Pfullendorf) und Tobias Hartmann und Niklas Stelling (beide VC Singen). Für den VMC Konstanz startet der Iraker Honar Naser. Bei den Junioren starten aus dem Bezirk der Steißlinger Maximilian Boos (RSV Ellmendingen), Ron Niestroj und Jan Münzer (beide VC Singen).

Haushoher Favorit bei den Senioren ist Dariusz Wozniak (Talvi Sport), der nach 2016 und 2017 nun zum dritten Mal den Cup gewinnen will. Doch seine schärfsten Konkurrenten, Stefan Keller (RSV Fischerbach) und Martin Ruepp (RRC Diessenhofen) sind ebenfalls wieder am Start und wollen natürlich das Triple verhindern.

In der Jugendklasse U-17 trifft der Vorjahressieger Fabian Keller (RSV Öschelbronn) auf den Deutschen Straßenmeister der U-15, den Steißlinger Benjamin Boos (RSV Ellmendingen). Bei den Frauen sind auf dem Papier die Weltcup-Mountainbikerin Nadine Rieder (AMG Rotwild MTB) sowie die Schweizer Triathletin Simone Sonderegger (fehr-velos.ch) die Favoriten. Bei den Juniorinnen und den Jedermännern sind die Felder ausgeglichen.

In den Nachwuchsklassen von U-11 bis U-15 haben sich über 40 Fahrer angemeldet, darunter besonders viele Fahrerinnen. Auch hier ist der Bezirk in allen Klassen gut vertreten. Während einige ihre allerersten Radrennen fahren werde, könnte gerade bei den jüngsten in der U-11 Luca Fesenmeier (RSV Hochschwarzwald) seinen Gesamtsieg aus dem Vorjahr wiederholen.

Rennprogramm in Horn

Informationen im Internet:

13.20 Uhr: U11 bis U15 und U 17 weiblich: 35 min + 1 Runde

14.20 Uhr: Jedermänner: 55 min + 1 Runde

14.21 Uhr: U 17m, U 19 w, Frauen und Senioren: 55 min + 1 Runde

15.40 Uhr: Junioren und Elite: 80min + 2 Runden

So geht's weiter: 2. Etappe: Sonntag, 11. März, Mühlhausen-Ehingen, 3. Etappe: Samstag, 17. März, Volkertshausen, 4. Etappe: Sonntag, 18. März, Zoznegg, 5. Etappe: Samstag, 24. März, Mauenheim, 6. Etappe: Sonntag, 25. März, Pfullendorf.