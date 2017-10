Turnen Auftakt nach Maß für TG Hegau-Bodensee

Die Turnerinnen der TG Hegau-Bodensee sind mit einem Sieg beim Wettkampf in Gäufelden in die Regionalligasaison gestartet

Turnen, Regionalliga: Gleich am Startgerät, dem Sprung, gingen die ersten beiden Übungen gründlich daneben. Dies war wohl für das ganze Team ein Weckruf. Es folgten drei sehr gute Sprünge, wobei Sabrina Schnell die höchste Wertung erhielt. Am Stufenbarren lief es nun richtig gut. Das Team erreichte an diesem Gerät deutlich die Tagesbestwertung, und Miriam Herzig steuerte die beste Übung dazu bei.

Am Schwebebalken zeigten mit akrobatischen Verbindungen aus Flick-Flack-Salto, Salto vorwärts, freies Rad und schwierigen gymnastischen Sprüngen und Drehungen die TG-Turnerinnen ein sehr anspruchsvolles Repertoire. Jedoch gelang nicht alles fehlerfrei. Am besten kam Sabrina Schnell durch ihr Programm und erreichte für die TG die höchste Wertung. Am Abschlussgerät Boden trumpften die Turnerinnen noch einmal richtig auf. Sie erreichten mit Abstand die höchste Teamwertung. Rabea Homp und Miriam Herzig erreichten mit jeweils 11,40 Punkten die höchsten Wertungen.

Platzierungen: 1. Hegau-Bodensee (169,90), 2. TB Neckarhausen (169,55), 3. KSV Hoheneck (168,85), 4. TSV Unterföhringen (166,60), 5. TSG Balingen (164,20), 6. Gäu-Schönbuch (160,40).