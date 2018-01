Frauenhandball Aufsteiger am Riesenberg

Nach kurzer Pause über Weihnachten und Neujahr geht es für den SV Allensbach II am Dreikönigstag in der Oberliga weiter

Frauenhandball, Oberliga->SV Allensbach II – SG Heidelsheim/Helmsheim (Samstag, 17 Uhr, Riesenberghalle). – Mit der SG Heidelsheim/Helmsheim kommt der Aufsteiger aus Baden an den Bodensee. In der Aufstiegsrelegation der Saison 2015/16 konnte sich der SVA bei der SG durchsetzen und stieg in die Oberliga auf. Heidelsheim folgte eine Saison später.

Die Gäste stehen mit 6:18 Punkten aktuell auf dem vorletzten Platz der BWOL, aber nur zwei Punkte hinter dem SVA, dessen zehnter Platz am Ende der Saison den sicheren Klassenerhalt bedeuten würde. Der SVA geht mit Rückenwind nach zuletzt drei Siegen in Folge in das Kellerduell. Dabei gelang am letzten Spieltag des alten Jahres ein umjubelter Heimsieg gegen den souveränen Tabellenführer Wolfschlugen.

Trainerin Babsi Harter fordert ihre Spielerinnen aber auf, trotz der jüngsten Erfolge demütig zu bleiben. "Wir erwarten die gleiche Leistungsbereitschaft wie in den letzten drei Spielen. Dann brauchen wir uns daheim vor keinem Gegner zu verstecken“. Ihr Trainerkollege Rainer Leenen ergänzt: „Vor uns liegen Wochen der Wahrheit. Wenn es uns gelingt, unsere kleine Serie in den beiden kommenden Spielen gegen Heidelsheim/Helmsheim auszubauen, machen wir einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt."

Den beiden steht fast der komplette Kader zur Verfügung. Nicht dabei ist allerdings Sabrina Schmidt aus privaten Gründen. Ein Wiedersehen gibt es dagegen mit Selina Röh, die nach drei Jahren beim SVA zur SG Heidelsheim/Helmsheim gewechselt ist. (up)