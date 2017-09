Handball Aufsteiger TuS Steißlingen weiter auf der Erfolgswelle

Die Oberliga-Handballer des TuS Steißlingen gewinnen auch ihr zweites Saisonspiel. Vor 700 Zuschauern in der Mindlestalhalle schlägt das Team von Jonathan Stich den TV Plochingen mit 24:23

Handball, Oberliga

TuS Steißlingen

TV Plochingen

24:23 (11:11)

Der TV Plochingen, gecoacht von Ex-Bundesligaspieler Daniel Brack, stellte eine kompakte 6:0-Abwehr und der TuS Steißlingen verrannte sich zu Beginn zu oft in Eins-gegen-eins-Situationen. Allerdings hielten die Gastgeber ebenfalls mit einer guten Defensive dagegen, und so stand es nach neun Minuten 3:3. Jedoch ließ die Angriffsleistung des TuS auch in der Folge zu wünschen übrig, sodass Plochingen erstmals etwas davonzog (5:8/19.). Nach einer Auszeit von TuS-Trainer Jonathan Stich glich Steißlingen schnell zum 9:9 (23.) aus. Dies lag insbesondere an der umgestellten Defensive, die nun deutlich offensiver auf die Halbspieler heraustrat und so den Spielfluss der Gäste unterbrechen konnte. Beim Stand von 11:11 ging es dann in die Kabine.

Der zweite Spielabschnitt entwickelte sich ähnlich wie der erste. Beide Teams hatten Mühe, den Ball im Tor unterzubringen, und das Spiel war geprägt von den guten Abwehrreihen. Durch einen Doppelschlag von Timo Ströhle und einen Treffer von Matthias Biedermann gingen die Steißlinger erstmals mit zwei Toren in Führung (16:14/40.), doch kurze Zeit später lagen die Gäste wieder mit zwei Treffern vorn (17:19/45.). Angepeitscht von den 700 Fans kämpften sich die Hegauer zurück ins Spiel. Die Defensive arbeitete noch härter und Torhüter Leon Sieck war glänzend aufgelegt. Auch im Angriff lief es besser und der TuS fand immer wieder eine Lücke im Abwehrverbund.

Nach dem Treffer von Marvin Storz zum 23:20 (55.) sah es sehr gut aus, und spätestens mit dem Treffer von Jung-spund Louis Rothkirch zum 24:21 eine Minute vor Schluss war dem TuS der Sieg nicht mehr zu nehmen. Am Ende gewann Steißlingen auch sein zweites Spiel in der Oberliga mit 24:23, und die Spieler feierten zusammen mit den Fans den grandiosen Heimsieg. Nächste Woche wartet dann die bis jetzt schwerste Aufgabe für das junge Steißlinger Team, wenn der Oberliga-Neuling aus dem Hegau auswärts auf die SG H2Ku Herrenberg, einen großen Aufstiegskandidaten, trifft.

„Der Start mit 4:0 Punkten ist fantastisch. Für unser Selbstvertrauen ist es unglaublich wichtig, dass wir bereits zu Saisonbeginn konkurrenzfähig sind. Besonders beeindrucken mich die taktische Disziplin und der Fitnesszustand meines Teams. Das war bereits das zweite Spiel, das wir mit einer starken Schlussphase gewinnen“, freute sich TuS-Trainer Jonathan Stich über den perfekten Saisonstart. (mw)

TuS: Leon Sieck, Walter (Tor); Biedermann (4), Dannenmayer, Dreher, Gaus, Kornmayer (1), S. Maier, Nägele, Rothkirch (3), Lennart Sieck (3), Storz (3), Ströhle (2), Wildöer (8/4). – Z: 700.