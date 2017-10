Handball Aufsteiger TuS Steißlingen im Rausch

Hegauer Oberliga-Handballer schlagen TSB Schwäbisch Gmünd und sind nach dem 33:24-Erfolg nun Siebter

Handball, Oberliga

TuS Steißlingen

TSB Schw. Gmünd

33:24 (13:10)

Nach der Niederlage gegen den TV Willstätt zeigte sich der TuS Steißlingen vor heimischen Publikum stark verbessert und gewann in überzeugender Manier gegen den TSB Schwäbisch Gmünd. Vor allem in der zweiten Halbzeit überrollten die Hegauer die Gäste beim 33:24-Sieg.

Zwar gingen die Schwaben beim 0:1 durch Jan Häfner in Front, dies sollte aber die einzige Führung des TSB bleiben. Danach übernahm der TuS Steißlingen das Ruder. Über die erste und zweite Welle waren die Gastgeber wieder erfolgreich. Schnell führten sie mit 5:2 (6.) durch einen Treffer von Rückkehrer Thomas Lindner. Zudem erwischte TuS-Torhüter Leon Sieck einen Sahnetag. Er parierte allein in der ersten Halbzeit vier (!) Strafwürfe.

Auch im Angriff zeigte sich Steißlingen von einer anderen Seite als noch gegen Willstätt, und insbesondere Lennart Sieck war am Kreis kaum zu halten. Spätestens beim 8:3 (14.) hatte TSB-Trainer Michael Hieber genug gesehen. Nach seiner Auszeit standen die Gäste deutlich besser in der Abwehr, und der TuS leistete sich zu viele einfache Fehler im Angriff. So kam der TSB wieder etwas heran (10:7/23.), jedoch nie näher als auf zwei Tore. Dies lag hauptsächlich an der starken 6:0-Abwehr des TuS, die im Zusammenspiel mit Leon Sieck wenig zuließ. So wurden beim Stand von 13:10 die Seiten gewechselt.

Auch nach der Pause ging Steißlingen konzentriert zu Werke und baute den Vorsprung schnell wieder auf fünf Tore aus (16:11/36.).Die Schwaben ließen sich jedoch nicht so einfach abschütteln und verkürzten wieder auf 19:16 (42.). Jetzt drehte der Aufsteiger aus dem Hegau aber so richtig auf. Die Steißlinger Defensive konnte die Gäste immer wieder ins Zeitspiel drängen und blockte die anschließenden Würfe. So zog der TuS durch einen 3:0-Lauf auf 22:16 (43.) davon. Insbesondere Rechtsaußen Lindner rannte ein Konter nach dem anderen, und im Positionsangriff traf Rückraumschütze Maurice Wildöer gegen die erstaunlich passiven Gäste immer wieder unbedrängt. Spätestens mit dem Tor zum 27:19 zwölf Minuten vor Ende der Partie sah es sehr gut aus für das Team von Trainer Jonathan Stich. Steißlingen spielte sich in einen Rausch, führte zwischenzeitlich mit 30:20 und feierte schließlich einen 33:24-Sieg.

„Das war eine klasse Mannschaftsleistung und wohl unser bestes Saisonspiel! Vor allem unsere starke Defensivarbeit stimmt mich sehr zufrieden. Nach zwei sieglosen Heimspielen war der Sieg enorm wichtig und gibt uns Auftrieb für die nächsten beiden Begegnungen“, freute sich TuS-Trainer Jonathan Stich über den geglückten Auftritt. Doch all zulange darf sich Steißlingen nicht auf diesem Erfolg ausruhen, der Aufsteiger trifft bereits am nächsten Samstag wieder auf einen direkten Konkurrenten. Dann sind die Hegauer zu Gast beim TSV Blaustein, der als Tabellenneunter mit 6:6 Punkten nur knapp hinter dem TuS (7:7/7.) liegt. (mw)

TuS Steißlingen: Leon Sieck, Walter (Tor); S. Maier, M. Gaus (2), Lennart Sieck (7), Dreher (1), Ströhle, Biedermann (3), Nägele, Dannenmayer, Rothkirch (1), Lindner (7), Storz (1), Wildöer (11/2). – Z: 500.