Fußball Aufgestiegen: FC Bodman-Ludwigshafen ist in der Bezirksliga

Mit der Titelgewinn des FC Bodman-Ludwigshafen ist eine weitere wichtige Entscheidung der Punkterunde 2017/2018 gefallen. Der frühere Landesligist schaffte den Wiederaufstieg von der Kreisliga A in die Bezirksliga.

Verbands-/Landesliga:

Die überbezirklichen Ligen sind ja schon seit einer Woche abgeschlossen. Der FC Singen und der FC Neustadt sind definitiv abgestiegen von der Verbands- in die Landesliga Staffel 3, der FC Bad Dürrheim kommt eventuell noch dazu. Bodensee-Absteiger aus der Landesliga ist der SC Konstanz-Wollmatingen, der FC Rot-Weiß Salem muss noch bangen. Aufsteiger aus der Landes- in die Verbandsliga ist der SC Pfullendorf.

Bezirksliga:

Wenn morgen die Bezirksliga den letzten Spieltag hat, geht es nur noch für den FC Anadolu Radolfzell, SV Deggenhausertal und Türk SV Konstanz um die Frage des möglichen Abstiegs – „2 aus 3“ heißt die wahrscheinliche Formel, vielleicht auch nur „1 aus 3“. Sicher abgestiegen bereits die SG Illmensee/Heiligenberg, SV Allensbach und SV Orsingen-Nenzingen. Aufsteiger aus der Bezirks- in die Landesliga ist der VfR Stockach zusammen mit dem SV Geisingen (Schwarzwald), der SV Denkingen nimmt als Vizemeister gegen den FC Hochemmingen an der Relegation teil.

Kreisliga A:

Türkischer SV Singen und FC Bodman-Ludwigshafen, das sind bisher die Aufsteiger aus der Kreisliga A in die Bezirksliga, CFE Independiente Singen und SV Aach-Eigeltingen die Relegationsteilnehmer um den Aufstieg. Am Sonntag fällt die Entscheidung in Staffel 3 zwischen dem SV Bermatingen und dem FC Kluftern.

Teilnehmer der Abstiegsrelegation sind nach den heutigen Spielen die Drittletzten FC Böhringen, VfB Randegg und SC Markdorf 2 und die Vorletzten FC Italiana Singen, SV Hausen a.d.A. und Bodensee Türkgücü Markdorf. Bei den Drittletzten kommt am Sonntag zum ESV Südstern Singen und dem SV Volkertshausen entweder der SV Denkingen 2 oder die Spfr Owingen-Billafingen hinzu.

Kreisliga B:

DJK Singen, SG Zoznegg-Winterspüren, BC Konstanz-Egg, FC Rot-Weiß Salem 2 und FC Bonndorf – die Meister der Kreisligen B und Direktaufsteiger in die Kreisliga A standen bereits fest, SG Centro P./Magr. Singen, FC Wahlwies, TV Konstanz und FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 2 als Relegationsteilnehmer. Morgen entscheidet sich noch, wer den letzten Relegationsplatz bekommt – FC Beuren-Weildorf oder Türk. Arbeiterverein Überlingen (Staffel 4).

Bereits heute hat sich geklärt, dass neben der SG Emmingen-Liptingen 2, FC Uhldingen 2 und SG Herdwangen-Großschönach 2 auch die DJK Konstanz in die Abstiegsrelegation muss.

Kreisliga C:

BSV Nordstern Radolfzell 2, FC Hilzingen 3, FC Rot-Weiß Salem 3 und FC Aramäer Pfullendorf sind die Meister der Kreisliga C. Radolfzell und Pfullendorf können, wollen und dürfen in die Kreisliga B aufsteigen, Hilzingen kann nicht und Salem will nicht. Wenn die SG B.K.B./Gallmannsweil 2 sich am Samstagabend noch mindestens Platz 3 erreicht, steigt die Mannschaft direkt in die Kreisliga B auf, weil die Vorderen nicht wollen bzw. können.

Von den Tabellenzweiten steht bisher nur der Türkische SV Singen 2 als Relegationsteilnehmer fest. In Staffel 2 und 3 gibt es keinen Relegationsteilnehmer. Wenn am Sonntag der FC Wahlwies 2 in Staffel 4 nicht mindestens Dritter wird, steigen die Singener sogar direkt auf, ansonsten spielen Singen und Waglwies in Hin- und Rückspiel gegeneinander um den Aufstieg.