Regionalsport Auf- und Abstiegsrunden der Fußballligen: DSV Denkingen wahrt seine Aufstiegs-Chancen

Wer schafft den Sprung, wer erkämpft dsich en Klassenerhalt? Ein Überblick über die Gewinner und Verlierer in den Fußballligen der Region.

0:1 hat der SV Denkingen heute sein Auswärtsspiel um den Aufstieg in die Landesliga Südbaden beim FC Hochemmingen verloren. Unzufrieden wird man beim SVD ob dieser knappen Niederlage dennoch nicht sein, obwohl mehr möglich gewesen wäre. Kommende Woche am Sonntag (24. Juni, 15.00 Uhr) hat die Mannschaft auf heimischem Terrain im Rückspiel alle Chancen, doch noch den Sprung zu schaffen.

Ohne zu spielen sind dank der guten Denkinger Leistung heute auch die Chancen des FC Rot-Weiß Salem auf den Klassenerhalt gestiegen. Dies auch, weil der Freiburger FC als Vizemeister der Verbandsliga auf dem Weg in die Oberliga den badischen Teilnehmer FV Fortuna Heddesheim als erste Hürde aus dem Weg bahnte und nun noch zweimal gegen den TSV Ilshofen (Württemberg) bestehen muss. Denkinger und Freiburger Erfolg zusammen würde Salemer Jubel bedeuten.

In der Aufstiegsrunde der Zweitplatzierten der Kreisliga A zur Bezirksliga hat der FC Kluftern mit einer 0:2-Niederlage gegen CFE Independiente Singen seine zweite Niederlage kassiert und ist damit ausgeschieden. Die Singener empfangen am Mittwoch den SV Aach-Eigeltingen (3:1 gegen Kluftern) zur entscheidenden Partie.

In der Abstiegsrunde der Zweitletzten der Kreisliga A zur Kreisliga B gewann der FC Italiana Singen 4:3 bei Bodensee Türkgücü Markdorf. Abschließend empfangen die Singener am Mittwoch zuhause den SV Hausen a.d.A, der zum Auftakt den Markdorfern 4:1 das Nachsehen gegeben hatte.

In der Abstiegsrunde der Letzten der Kreisliga A zur Kreisliga B schaffte der SC Markdorf 2 gegen den FC Böhringen nur ein 3:3. Abgeschlossen wird die Runde am Mittwoch mit der Begegnung FC Böhringen – VfB Randegg (1. Spiel 5:0 gegen Markdorf).

In der Aufstiegsrunde der Zweitplatzierten der Kreisliga B zur Kreisliga A fällt in Gruppe A die Entscheidung zwischen dem TV Konstanz und dem FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 2 morgen (17.06., 13.00 Uhr). Das Hinspiel hatte der TV Konstanz 2:1 gewonnen. In Gruppe B spielte sich Kurioses ab beim Spiel des FC Beuren-Weildorf gegen den FC Wahlwies. 5:7 hieß es am Ende – dies wohlgemerkt nicht im Elfmeterschiessen, sondern während der regulären Spielzeit. Das erste Spiel hatten die Wahlwieser zuhause gegen die SG Centro P./Magr. Singen 2:3 verloren, die Entscheidung fällt am Mittwoch mit dem Aufeinandertreffen von Singen und Beuren-Weildorf.

In der Abstiegsrunde der Letzten der Kreisliga B zur Kreisliga C schoss sich die DJK Konstanz in Gruppe A mit einem 12:0-Kantersieg gegen die SG Emmingen-Liptingen 2 den ganzen Saison-Frust vom Hals und sicherte sich mit zwei Siegen den Gruppensieg. In Gruppe B gelang der SG Herdwangen/Großschönach 2 beim FC Uhldingen 2 ein 2:2-Unentschieden und ist nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel Gruppensieger.

DJK Konstanz und SG Herdwangen/Großschönach 2 verbleiben damit in der Kreisliga B, SG Emmingen-Liptingen 2 und FC Uhldingen 2 spielen kommenden Samstag ein Entscheidungsspiel.