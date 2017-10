Fußball Angespannte Lage beim SC Konstanz-Wollmatingen

Nach der Entlassung von Trainer Mohamed Karaki kann von Harmonie beim SC Konstanz-Wollmatingen noch keine Rede sein.

Fußball, Landesliga: Scheinbar zu heikel ist die sportliche, aber auch die zwischenmenschliche Lage beim Landesliga-Schlusslicht SC Konstanz-Wollmatingen, um klare Statements wenige Tage nach der Entlassung von Trainer Mohamed Karaki zu bekommen. Sowohl Spieler als auch Funktionäre drücken sich eher vorsichtig aus. So stellt SC-Spielführer Adel Grimm nach Rücksprache mit dem Mannschaftsrat klar: „Es herrscht schon genug Unruhe im Verein, wir wollen da nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen.“

Konflikte, das klingt durch, sind also durchaus vorhanden, auch wenn jetzt nicht der Zeitpunkt ist, dies in der Öffentlichkeit anzusprechen. Ähnliches lässt auch die Vorstandschaft verlauten. Auf Anfrage, ob er in die Entlassung und die Suche nach einem neuen Trainer eingebunden war, antwortet Vorstandsmitglied Max Widmann, laut Clubhomepage für sportliche Belange im Aktivenbereich zuständig: „Wir haben vereinbart, dass es zu diesem Thema nur offizielle Statements gibt!“ Ein klares Ja klingt anders.

Karaki hatte nach einer großen Personalzäsur den neuen Kader zusammengestellt, zum Teil mit Spielern, die in der Konstanzer Fußballszene als technisch beschlagen, gleichwohl auch als schwierig gelten. Grimm betont aber, dass Karaki die Mannschaft im Griff hatte, die vielen Gelb-Roten Karten eher die Folge von Fouls als von mangelnder Disziplin seien. Die Bindung des Ex-Trainers zum Team sei trotz der angespannten sportlichen Lage gut gewesen. Auch Karaki lässt ein wenig hinter die Kulissen oder besser in die Kabine blicken: Sein Abschied von den Spielern, so der Ex-Coach, sei sehr emotional ausgefallen. Spielführer Grimm: „Karaki hat für den Verein und die Mannschaft gebrannt!“ Und er räumt ein: „Die aktuelle Lage, das ist nicht die Schuld des Trainers!“

Karaki übernahm das Amt im Herbst 2016, als Vorgänger Kürsat Ortancioglu seinen Wechsel nach Kreuzlingen bekanntgab. Zweifelsfrei ein Risiko, denn Karaki hatte zwar „Stallgeruch“, da er beim SC schon Jugendleiter war und zum Zeitpunkt der Beförderung die zweite Mannschaft trainierte, aber sportliche Erfahrung in der Landesliga hatte er nicht. Mit dem Neuen, dem 28-jährigen José Sendra-Mefford, setzt die Clubführung aber erneut auf einen Trainer, dem die Landesliga fremd ist.