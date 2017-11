Handball Andre Melchert: "Wir hoffen auf einen perfekten Tag"

Am Samstag, 20 Uhr, empfängt die HSG Konstanz Tabellenführer Bergischer HC. Vor dem Duell gegen den Erstliga-Absteiger stand der Sportliche Leiter André Melchert Rede und Antwort.

Herr Melchert, Benjamin Schweda hat einen Kreuzbandriss erlitten und fällt für den Rest der Saison aus. Wie sieht es ansonsten personell aus bei der HSG Konstanz?

Bei Konstantin Poltrum ist die Hand zum Glück nicht gebrochen, nur stark geprellt. Allerdings lassen die Schmerzen gerade kein Training und kein Spiel zu. Stefan Hanemann hat sich nun auch noch eine Muskelverletzung zugezogen, sodass wir noch nicht wissen, ob vielleicht beide Torhüter am Wochenende ausfallen. Julius Heil kann langsam auch wieder mit Ball trainieren, da müssen wir abwarten, wie lange es nun bis zu einem möglichen Einsatz dauert. Dazu fehlen Michael Oehler und Samuel Wendel.

Das Spiel gegen den Bergischen HC wird aber ganz besonders für Sie ein absolutes Highlight.

Es wird ein extremes Highlight für uns alle. Wir bekommen es mit jeder Menge gestandener Erstligaspieler und acht aktuellen A-Nationalspielern zu tun. Dazu ist es mein alter Verein, wo ich trotz meiner schweren Knieverletzung eine schöne Zeit mit einem tollen Team hatte. Neben mir sind damals zwei weitere Mitspieler mit nach Konstanz gewechselt. Gegen den jetzigen BHC-Schlussmann Bastian Rutschmann habe ich selbst noch gespielt, mit Trainer Sebastian Hinze sogar zusammen. Den Mannschaftsarzt kenne ich auch noch gut, er hat mich damals operiert.

Handelt es sich beim BHC mit seinem 2,4-Millionen-Etat und dem exzellenten Kader nicht um einen verkappten Erstligisten?

Was die Voraussetzungen und Profi-Arbeitsbedingungen beim Bergischen HC angeht, ist es ein Erstligist und die Mannschaft stärker als letzte Saison in der ersten Liga. Es gibt einige gute Teams in der zweiten Liga, aber der BHC spielt noch einmal ein Level darüber. Es sind gute junge Spieler dabei, Nationalspieler wie der Isländer Arnor Thor Gunarsson oder aber große Namen und Neuzugänge aus der 1. Bundesliga wie Bastian Rutschmann vom Europapokalsieger Frisch Auf Göppingen oder Csaba Szücs von Hannover. Dieser Kader ist eine Klasse besser als der aller anderen Zweitligisten.

13 Spiele, 13 Siege lautet die makellose Bilanz des Spitzenreiters. Besteht mit der wie schon gegen Bietigheim tollen Stimmung in der Schänzlehalle dennoch eine Mini-Chance für die HSG?

Es muss jedes Spiel gespielt werden. Wir hoffen natürlich auf einen perfekten Tag und dass der Gegner nicht richtig reinkommt. Dann besteht immer eine Chance. Es kommt auch auf die Tagesform an.

Was muss die Mannschaft beherzigen, um dagegenhalten zu können?

Wir müssen alles reinwerfen, jeder muss zu 110 Prozent auf der Platte sein. Es kommt vor allem auf eine extrem gute Abwehr mit vollem Körperkontakt an. Vorne müssen wir konzentriert sein und dürfen uns keine einfachen Gegentore einfangen. Sonst haben wir keine Chance.

Worauf freuen Sie sich ganz besonders?

Wir freuen uns einfach, das Topteam der Liga in der Halle zu haben und wieder auf eine große, stimmungsvolle Kulisse. Wir brauchen die Fans. Es gibt nichts Schöneres, als sich mit solchen Spielern wie denen des BHC zu messen. Hier sehen die Jungs, wie weit sie sind. Wir geben 110 Prozent und sehen dann, was dabei herauskommt.

Zur Person

André Melchert ist 37 Jahre alt und wurde in Velbert geboren. Er hat ein Jahr beim LTV Wuppertal, der zusammen mit Solingen nun den Bergischen HC bildet, in der 2. Bundesliga gespielt, ehe er 2002 zunächst als Spieler zur HSG Konstanz wechselte. Seit vier Jahren ist Melchert Sportlicher Leiter der Konstanzer. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.