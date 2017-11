Fußball Anadolus kleines Wunder

Radolfzells Trainer Bülent Babür musste zittern, bis der Sieg im türkischen Bezirksliga-Derby gegen den TSV Konstanz feststand

Fußball, Bezirksliga: Mit der Strahlkraft des Revierderbys zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 kann das türkische Derby in der Bezirksliga Bodensee, das am vergangenen Wochenende zum ersten Mal stattfand, natürlich nicht konkurrieren. Beinahe hätte die Partie zwischen dem FC Anadolu Radolfzell und dem Türkischen SV Konstanz aber einen ähnlichen Verlauf genommen wie das berühmte Vorbild in der Bundesliga. Nach einer ungefährdeten 3:0-Führung ließ Anadolu die Gäste aus Konstanz noch auf 3:2 herankam und musste bis zum erlösenden Schlusspfiff zittern.

„Das hat Nerven gekostet“, gibt der Radolfzeller Trainer Bülent Babür zu. Das Einbrechen seiner Mannschaft kam für ihn weniger überraschend als für eventuelle neutrale Beobachter. „Mir war klar, dass wir hinten heraus Probleme bekommen werden“, sagt Babür. „Es fehlt einfach die Fitness.“ Seit Wochen steht dem Trainer nur ein Rumpfkader zur Verfügung. „Wir haben momentan nur zwölf Spieler und das ist keine Übertreibung“, sagt er. „Davon wiederum ziehen nur sieben bis acht Spieler richtig mit und sind regelmäßig im Training, der Rest führt sich auf – doch wir sind nun mal auf jeden Einzelnen angewiesen.“ Die Zeiten erfordern in Radolfzell sogar verzweifelte Maßnahmen. „Ich habe vor dem Spiel gegen Konstanz spontan zwei Spieler angerufen, die seit fünf Monaten nicht mehr gespielt haben, aber noch einen Pass bei uns besitzen“, verrät Babür.

Dass gerade diese Spieler ihm im Nachhinein einen taktischen Kniff ermöglichten, freut den Trainer besonders. „Ich habe die Beiden spät in die Partie gebracht und ihnen gesagt, dass ihre einzige Aufgabe sein wird, den Gegner früh anzulaufen“, plaudert er aus dem Nähkästchen. „Dadurch konnten wir den gegnerischen Aufbau erfolgreich stören und der TSV ist hinten nicht mehr herausgekommen. Hätten wir uns selbst eingeigelt, wäre das vielleicht schiefgegangen.“ Ein weiterer Baustein dessen, was Babür angesichts der zum Zerreißen angespannten Personallage als „kleines Fußballwunder“ bezeichnet. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir dieses Spiel gewinnen“, gesteht er ein. „Es ist zurzeit eine echte Berg- und Talfahrt und das macht es für mich schwierig.“

Gerade der Vergleich mit seiner Zeit als Jugendtrainer bei Rapid Wien legt die Lücken bei Anadolu schonungslos offen. „Ich hatte dort einen Kader von 20 Spielern und konnte fünfmal pro Woche trainieren, das war toll“, schwärmt Babür. „Da erkennt man dann wirklich eine Handschrift des Trainers.“ Doch auch in Radolfzell will er nun anpacken und die Lage Schritt für Schritt verbessern. „Wir werden den Kader im Winter vergrößern und dabei vor allem sehr ruhige und disziplinierte Spieler bekommen“, verrät er. „Momentan müssen wir es noch schlucken, wenn sich jemand daneben benimmt. Mit mehr Auswahl bekommt der entsprechende Spieler dann einfach eine Denkpause.“