Volleyball Am Mittwoch Vorentscheidung möglich für den VfB Friedrichshafen

Mit einem knappen Sieg gegen die United Volleys Rhein Main wäre dem VfB Friedrichshafen der Spitzenplatz in der Volleyball-Bundesliga nicht mehr zu nehmen.

Volleyball, Bundesliga: VfB Friedrichshafen – United Volleys Rhein Main (Mittwoch, 20 Uhr). – Schon vier Spieltage vor Ende der Hauptrunde in der Volleyball-Bundesliga kann der VfB Friedrichshafen seinen ersten Tabellenplatz in Stein meißeln, um bis zum Ende nicht mehr von der Spitze verdrängt werden zu können. Am Mittwochabend (20 Uhr, live auf Sport1) reicht Friedrichshafen gegen den Tabellendritten United Volleys Rhein Main, um ganz sicher zu sein, ein knapper Sieg, um als Erster in die Play-offs zu gehen und bis ins mögliche Finale den Heimvorteil im jeweils ersten und im etwaigen Entscheidungsspiel für sich zu verbuchen. „Darauf liegt in der Liga jetzt unser Fokus“, sagt VfB-Trainer Vital Heynen. „Am besten regeln wir das schon gegen die United Volleys, denn ich verliere einfach nicht gern.“

Im Spiel gegen Düren am vergangenen Samstag hätte Heynen im 27. Spiel beinahe die erste Niederlage hinnehmen müssen. Sein Team führte im ersten Satz deutlich, brach schließlich ein und verlor den Durchgang an die Powervolleys. Panik hatte der Cheftrainer allerdings nicht, wie er sagt. Schließlich sei die „erste Niederlage irgendwann einmal unvermeidlich“. Dass sie dann aber doch zu vermeiden war, hatte auch mit Heynens Reaktion zu tun. Er brachte David Sossenheimer und mit ihm die nötige Stabilität. Die Häfler gewannen am Ende noch deutlich mit 3:1. „Du schaust Dir das Spiel an und reagierst dann eben“, so Vital Heynen. „Die Mannschaft hat das am Ende sehr gut gemacht.“

Auch gegen die United Volleys hat der VfB unter der Führung von Heynen bislang noch nicht verloren. Zuletzt gewann sein Team in dieser Saison sowohl in der Liga als auch im Halbfinale des DVV-Pokals in Hessen. Trotzdem hält der Cheftrainer sehr viel von dieser „jungen und ambitionierten Mannschaft“, die erst am vergangenen Wochenende in Berlin einen Satz gewann und den Meister in eigener Halle stark forderte. „Wir werden wieder versuchen, möglichst viele Spieler einzusetzen“, erklärt Heynen seinen Matchplan gegen die United Volleys Rhein Main. „Das ist auch schon im Hinblick auf das Pokalfinale wichtig. Nur wenn sie spielen, sind die Jungs auch auf das große Finale vorbereitet.“

Wie genau dieser Plan dann aussieht, das können auch die Zuschauer außerhalb der ZF-Arena bequem am Fernseher verfolgen. Nach über 15 Jahren Abstinenz findet wieder ein überregionaler TV-Sender den Weg nach Friedrichshafen, um ein Spiel der Volleyball-Bundesliga live zu übertragen. Sport1 zeigt die Begegnung ab 20 Uhr. „Es ist toll, dass unser Sport seine verdiente Aufmerksamkeit in der TV-Landschaft bekommt“, sagt Heynen über die Liveübertragung bei Sport1. (gek)