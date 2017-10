Frauenhandball Am Ende fehlt die Kraft beim SV Allensbach II

Erneut ersatzgeschwächt, bleibt der SV Allensbach II beim Gastspiel in Muggensturm erneut ohne Punkte

Handball, Oberliga Frauen

SG Muggensturm/K.

SV Allensbach II

27:26 (15:14)

Gleich vier Spielerinnen mussten gesundheitsbedingt kurzfristig passen, so dass der sowieso schon sehr dünne Kader des SV Allensbach II noch mehr schrumpfte. Dank der spontanen Zusage von Jana Koch und Michelle Zöllner aus der A-Jugend konnte sich der Tross zumindest mit acht Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen auf den Weg nach Muggensturm machen.

Was dann über 60 Minuten stattfand, war ein exaktes Spiegelbild der bisherigen Saisonspiele. Das Spiel wogte nahezu über die gesamte Dauer hin und her. Allensbach konnte zu Beginn der ersten und zweiten Halbzeit jeweils einen kleinen Vorsprung herausspielen, doch Muggensturm konterte immer wieder mit (zu) einfach erzielten Toren aus dem Rückraum. Am Ende reichte es wieder nicht für den ersten Punktgewinn. So mussten die beiden Trainer ihre zutiefst frustrierten Spielerinnen wieder aufrichten. „Es ist zum Mäuse melken, wir haben die Seuche an den Händen“, so ein sichtlich genervter Trainer Rainer Leenen. „Wenn wir glauben, wir haben die Chance auf ein Spiel mit einem zumindest halbwegs kompletten Kader, kommt uns ein Infekt dazwischen.“ Seine Trainerkollegin Babsi Harter meinte: „Wir können denen, die gespielt haben, keinen Vorwurf machen. Dass sich mit konditioneller Ermüdung technische Fehler einschleichen, ist normal.“ Beide Trainer sind sich aber sicher, dass der Knoten irgendwann platzen wird. Vielleicht ja schon im nächsten Spiel am Sonntag, 16.30 Uhr, zuhause gegen Donzdorf/Geislingen. (up)

SV Allensbach II: Gruber, Zöllner (Tor); Heinstadt (1), Wollny (2), Maier (4/1), Dzialoszynski (5), Leenen (3), Koch (1), Epple (7), Kayser (3).