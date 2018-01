Hallenradsport Alles oder nichts heißt es bei den Kunstradsportlern im Hegau

Die Hallenradsportler starten am Sonntag in der Schulsporthalle in Aach mit Bezirks-Pokal und Bezirks-Meisterschaft in die Saison

Hallenradsport: Traditionell starten die Kunst- und Einradradsportler des Radsportbezirks Hegau-Bodensee mit dem ersten von vier Durchgängen der Bezirks-Pokal-Serie in die Wettkampfsaison. Gleichzeitig wird am Sonntag in der Schulsporthalle Aach die Bezirks-Meisterschaft der Junioren ausgetragen. 84 Starter aus Orsingen, Nenzingen, Volkertshausen, Klengen und von Gastgeber Aach, der mit 21 Startern im 1er und in den Mannschaftsdisziplinen (Kunst- und Einrad) mit fast einem Viertel das größte Kontingent stellt, haben ihre Meldung abgegeben.

Alles oder nichts lautet die Devise für die 16 Starter in der Juniorenklasse, denn in Aach geht es für sie im Rahmen der Bezirksmeisterschaft um die Qualifikation zur Baden-Württembergischen Juniorenmeisterschaft, die am 25. Februar auf dem Terminplan statt. „Diese wird in Ravensburg zur Austragung kommen“, so Bezirksfachwart Frank Ruhland aus Nenzingen. „Ich hoffe, dass sich die meisten Starter in der Juniorenklasse qualifizieren können, wobei im 1er Kunstrad die Messlatte aufgrund der eingereichten Schwierigkeitspunktzahl wohl nur von drei Sportlerinnen übersprungen werden kann.“

Im Schülerbereich werden in Aach einige neue Gesichter zu sehen sein, die ihr Wettkampfdebüt feiern. Von der Teilnehmerzahl stark besetzt sind die Klassen 1er Kunstrad Schülerinnen U11, U13 und U15 sowie bei den Mannschaften das 4er Einrad der Schülerinnen und Schüler. Dabei dominieren die Mädchen diese Sportart, denn die Jungs sind mit sechs Startern im 1er Kunstrad der Schüler in Unterzahl.

In den Mannschaftsdisziplinen (Kunst- und Einrad) sind 25 Vierer und Sechser in den verschiedenen Klassen im Schüler- und Juniorenbereich gemeldet. 20 Mannschaften kommen alleine vom RMSV Aach, der in einigen Disziplinen im Kunst- und Einrad gleich mit zwei und drei Teams an den Start geht. Einige der Schülerteams starten das erste Mal oder in neuer Besetzung. „Für die Juniorinnen ist das Ziel, sich für die Baden-Württembergische Meisterschaft zu qualifizieren. Das Saisonziel heißt ganz klar: Teilnahme an der Junioren-DM in Nufringen sowie im 4er Kunstrad bei der Qualifikation zur Junioren-Europameisterschaft ein kräftiges Wörtchen mitzureden“, so Aachs Cheftrainerin Katja Gaißer. „Bei den Schülern gilt es für die etablierten Teams, die neuen Programme im Wettkampf umzusetzen, während die neuen Mannschaften Wettkampferfahrung sammeln sollen.“

Mit neun Starterinnen ist das 1er Kunstrad der Juniorinnen, die am stärksten besetzte Disziplin im Kampf um die Bezirks-Titel. Titelanwärterin Nummer eins ist Leona Bernhard (Nenzingen). Titelverteidigerin Tina Menzer (Orsingen) und Anna Straßer (Volkertshausen) werden wohl um Silber und Bronze fahren. Für die restlichen Sportlerinnen wird das Ziel Baden-Württembergische Meisterschaft wohl nicht zu erreichen sein. (ws)