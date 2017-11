Handball Allensbacher Endspiel in Oedheim

Die A-Jugend-Handballerinnen des SV Allensbach kämpfen am Samstag in der Gruppe 6 der Jugendbundesliga um den Einzug in die Zwischenrunde.

Anders als die männlichen Altersgenossen spielen die Mädchen zunächst in acht Gruppen à drei Mannschaften, um die Fahrtkosten erträglich zu halten. Während der SVA das Heimspiel gegen die FSG Mainz/Budenheim für sich entscheiden konnte, musste die Mannschaft der Trainer Claus Ammann und Sonja Pannach im Rückspiel in Mainz nach langer Führung eine unglückliche Niederlage hinnehmen. So steht der Allensbacher Nachwuchs zusammen mit Mainz/Budenheim mit jeweils 4:2 Punkten in der Tabelle vorne. Das Spiel am Samstag bei der JSG Neckar/Kocher (15 Uhr in Oedheim) kann jedoch immer noch eine negative Wende bringen. Die Gastgeberinnen stehen mit 0:4 Punkten mit dem Rücken zur Wand und müssen beide Heimspiele am Wochenende gewinnen, wollen sie sich eine Chance auf das Überwintern in der Jugendbundesliga bewahren. Allensbach und Mainz reicht jeweils ein Punkt, um sicher in der Zwischenrunde zu sein. „Es ist schon eine verrückte Situation. Es kann noch jeden erwischen, sprich alle drei Mannschaften können noch ausscheiden", sagt SVA-Trainer Ammann. "Wir fahren mit dem klaren Ziel zu gewinnen nach Neckarsulm. Dann sind alle Rechenspielchen hinfällig!“ Dennoch muss man festhalten, dass der SVA auch bei einer Niederlage in der Zwischenrunde ist, wenn Neckar/Kocher am Sonntag gegen Mainz nicht gewinnt. Verzichten müssen die Trainer am Samstag auf Anna Hautmann. Bild: privat