Segeln Alle Segel-Clubs vom Bodensee bleiben erstklassig

Der SMC Überlingen ist nach dem Finale am Berliner Wannsee Dritter in der Segel-Bundesliga. Der Lindauer Segler-Club schließt auf Platz neun ab, während der Württembergische Yacht-Club Zwölfter wird.

Segeln, 1. Bundesliga: Beim Finale der deutschen Segelbundesliga blieb die Spannung unter den Vereinen und Seglern wegen der Punktdichte bis zum letzten Tag erhalten. Die entsprechend einem Losverfahren zusammengestellte Pairingliste kam dabei den Veranstaltern noch zusätzlich entgegen, indem sich alle drei Titelanwärter im letzten Race des 15. Flights gemeinsam auf der Bahn trafen und um die alles entscheidenden Punkte kämpften.

Obwohl dem SMC Überlingen der beste Start der Gruppe gelang und er zunächst die Führung übernahm, schaffte es der NRV, ihn noch vor der Luvtonne abzunabeln. Ab dem dritten Schenkel wurden die Überlinger, die ziemlich unglücklich von einem Zuschauerboot behindert wurden, nach hinten durchgereicht. Dann entwickelte sich ein Duell zwischen den beiden Hamburger Teams – dem NRV und dem Hamburger SC. Während es für den NRV um den Pokal ging, kämpfte der HSC um mindestens einen Punkt, um seinen Abstieg zu vermeiden. Dann der Sieg für den NRV, und direkt nach ihm ging der HSC über Linie. Obwohl der NRV in der Wannsee-Wertung nur Vierter wurde, reichte ihm dieser Platz, um mit 28 Gesamtpunkten die Siegerschale nach 2013 und 2014 zum dritten Mal zu erkämpfen. Der DTYC wurde mit 36 Punkten Vizemeister. Trotz eines 40 Mann starken Fanclubs wurde der SMCÜ in diesem entscheidenden 15. Flight Sechster. Mit 39 Punkten eroberten Steuermann Steffen Hessberger, Dominik Waibel, Sven Hessberger und Dominic Fritze den dritten Platz als beste Mannschaft vom Bodensee. Ein Erfolg, mit dem der Bodensee-Verein, der mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gegangen war, in keinster Weise gerechnet hatte.

Mit 45 Wettfahrten und 15 Starts bei recht beständigen Winden war die finale Veranstaltung ein fairer Event auf hohem Niveau, bei dem die Besten gewannen. Nach ihren tollen Leistungen dürfen sich auch die anderen beiden Bodensee-Vereine über den Klassenerhalt freuen. Mit einer guten Performance holten sich die Lindauer den Berliner Etappensieg. „Alle haben viel trainiert. Der Start und die Strategie entsprechend der Vorfahrtsregeln sowie das Nervenkostüm sind entscheidend in dieser Kategorie“ so Veit Hemmeter vom Lindauer Segler-Club. Zusammen mit Martin Hostenkamp, Fabian Gielen und Yannick Netzband gelangen ihm fünf Zieleinläufe als Sieger, womit er seinen Verein von der abstiegsgefährdeten Position zu einem neunten Platz in der Gesamtrangliste und dem Verbleib in der 1. Liga verhalf. "Völlig relaxt" seien sie zu diesem letzten Termin gefahren. Im Hinblick auf einen Generationswechsel im Verein hätte man sich auch mit einem Abstieg in die 2. Liga abgefunden, so dass kein Druck geherrscht habe, so Hemmeter.

Dass zu große Erwartungen sich tatsächlich negativ auf die Leistung auswirken können, war beim Verein Seglerhaus am Wannsee zu sehen. Der Gastgeber, der in Glücksburg mit gleicher Crew noch mit einem Etappensieg hatte glänzen können, ging auf dem Heimatrevier vor den eigenen Vereinsmitgliedern neunmal als Letzter über die Ziellinie. Die Plätze zwei und drei der Wannsee-Wertung gingen punktgleich an den Chiemsee YC und den Düsseldorfer YC.

Zum Saisonabschluss hat auch die Crew des WYC mit Steuermann Max Rieger, Thomas Stemmer, Marvin Frisch und Felix Diesch noch einmal alles gegeben. Nach fünf Regatten starteten die Friedrichshafener vom zwölften Rang aus und erreichten mit zwei Zieleinläufen als Erster und mehreren als Zweiter in Berlin den achten Platz – was wieder Platz zwölf ergab. So werden 2018 genau wie in dieser Saison der SMCÜ, der LSC und der WYC als Bodensee-Vertreter in der 1. Liga starten. Abgestiegen in die 2. Segel-Bundesliga sind der Lübecker YC, der Potsdamer YC, der Hamburger SC und der Schweriner YC.