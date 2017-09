Stand-Up-Paddling Alexander Stertzik für Deutschland bei der WM am Start

Der Konstanzer Alexander Stertzik erreicht bei der Stand-Up-Paddling- und Paddleboard-Weltmeisterschaft in Dänemark Platz neun

Stand-Up-Paddling: Bei der Stand-Up-Paddling- und Paddleboard-WM in Dänemark nahm der Konstanzer Alexander Stertzik für das deutsche Team in der Disziplin Prone-Paddle-Boarding teil, bei welcher die Sportler auf einem Paddle-Board liegen oder knien und ihre Hände als Paddel benutzen.

Bei seiner ersten WM-Teilnahme konnte Stertzik in der Langdistanz über 18,8km den neunten Platz erreichen. Beim Technical Race, bei dem in vier Runden auf dem Meer viele Bojenturns absolviert werden müssen und nach dem Zurück-Surfen an den Strand noch ein 75m-Sprint erfolgt, verpasste der Konstanzer aufgrund ungünstiger Wellen den Finaleinzug. „Trotzdem konnte ich mit diesem Rennen wertvolle Punkte für die Gesamtwertung des deutschen Teams sammeln“, berichtete Stertzik. „Mit meiner Leistung beim neunten Platz in der Langdistanz bin ich sehr zufrieden“.

Für das deutsche Team gingen in den Veranstaltungsorten Kopenhagen und Vorupør vier Frauen und sechs Männer an den Start. Am letzten Tag der Weltmeisterschaft fand ein Staffelrennen statt, bei dem die deutsche Mannschaft im Halbfinale knapp ausschied. Am Ende belegte Deutschland den guten elften Platz von insgesamt 42 teilnehmenden Nationen. Sieger wurde Australien vor Frankreich und dem Team aus Neuseeland. „Mit dem elften Platz sind wir sehr zufrieden“, freute sich Stertzik über die Platzierung bei der bisher größten SUP- und Paddleboard-Weltmeisterschaft. (hal)