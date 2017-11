Handball Albtraum auf der Alb für die HSG Konstanz

Die HSG Konstanz unterliegt in der 2. Handball-Bundesliga dem HBW Balingen-Weilstetten klar mit 22:32. Schon in den ersten Minuten der Partie setzte sich Balingen-Weilstetten deutlich ab.

Was hatten sie sich nicht alle gefreut bei der HSG Konstanz. Ein Auswärtsspiel, für das die Zweitliga-Handballer vom Bodensee nicht mindestens einen halben Tag im Bus verbringen müssen, war das Duell beim Bundesligaabsteiger HBW Balingen-Weilstetten, gerade einmal 100 Kilometer von zuhause entfernt. Dazu eine mit 2350 Zuschauern – darunter etliche mitgereiste HSG-Fans – ausverkaufte Halle und im gegnerischen Team jede Menge ehemalige Mitspieler und gute Kumpels. „Schade, dass nicht alle zwei Wochen ein Derby ist. Das war eine überragende Stimmung“, frohlockte der frühere Erstligaspieler und heutige HBW-Geschäftsführer Wolfgang Strobel nach der Partie. Im Gegensatz zu den Gästen hatte er allen Grund zur Freude. Schließlich gewannen die Hausherren mühelos mit 32:22 (16:9) gegen überforderte Konstanzer.

Die hätten eigentlich nach den ersten Minuten ihre Sachen packen und sich wieder auf den kurzen Heimweg machen können. Die Mannschaft von Trainer Daniel Eblen war noch gar nicht richtig auf dem Feld, da stand es bereits 6:1. Diesen Rückstand nach nur acht Minuten aufzuholen, sei „schwierig gegen eine solche Mannschaft“, sagte der mit drei Treffern drittbeste Konstanzer Torschütze Benjamin Schweda. Auch Trainer Eblen gab zu: „Wir hatten von Anfang an Probleme, ein Bein aufs Parkett zu kriegen.“

Seit ihrem Aufstieg ins Oberhaus vor elf Jahren nennen sich die Balinger Handballer die „Gallier von der Alb“, die als kleiner Außenseiter in Liga eins die Großen aus Kiel, Flensburg oder Mannheim ärgerten. Angesichts ihres Kaders mit zahlreichen Nationalspielern – darunter Europameister Martin Strobel (135 Länderspiele) – oder der gewachsenen Strukturen darf man das Team in diesem Jahr in der 2. Bundesliga jedoch getrost in der Rolle der Römer sehen, um im Bild zu bleiben.

So machten die Hausherren, die ihre fünf Heimspiele bisher alle klar gewonnen hatten, auch weiter deutlich, wer der Favorit ist. Tor um Tor bauten die nie nachlassenden Balinger ihren Vorsprung aus. Was die Gäste dagegen vermissen ließen, war jede Form von Gegenwehr oder den gewohnten HSG-Kampfgeist in den Duellen gegen scheinbar übermächtige Kontrahenten. „Wir hatten nicht den Mumm, um uns richtig den Hintern aufzureißen“, fand Schweda deutliche Worte für die Leistung der Konstanzer, die sich alleine in der ersten Hälfte zehn technische Fehler leisteten.

Wie unterschiedlich die Ansprüche der beiden Mannschaften sind, zeigte sich Mitte der ersten Hälfte, als HBW-Trainer Jens Bürkle beim Stand von 10:4 (20.) kein Nachlassen duldete. „Gebt Vollgas!“, brüllte der 37-Jährige, der von 2005 bis 2012 selbst für Balingen-Weilstetten am Kreis gespielt und vor zwei Wochen Runar Sigtryggsson abgelöst hatte, bei seiner Premiere auf der Trainerbank. „So richtig zufrieden bin ich nicht“, sollte er später zu Protokoll geben, „so können wir gegen Mannschaften, die oben stehen, nicht bestehen.“

Die unten stehenden Konstanzer fanden zwar langsam besser ins Spiel, richtig gefährlich wurden sie dem HBW-Team mit seiner starken Defensive allerdings nie. „Ende der ersten Halbzeit hatten wir beim 13:8 das Momentum mal auf unserer Seite, haben dann aber in 55 Sekunden drei technische Fehler gemacht“, ärgerte sich der Konstanzer Trainer Daniel Eblen, der die Niederlage aber realistisch einordnete: „Man hat gesehen, dass einer Mannschaft, die um den Klassenerhalt kämpft, auswärts bei einem Aufstiegskandidaten spielt.“

Zu Beginn des zweiten Abschnitts hatte das noch anders ausgesehen. Keine vier Minuten waren gespielt, als der stinksaure Trainer seine zweite Auszeit nahm. Fünf (!) technische Fehler hatten sich die Gäste nach Wiederanpfiff geleistet, obwohl Balingen-Weilstetten mit der komfortablen Führung im Rücken nicht den Anschein machte, nochmals so stürmisch loslegen zu wollen wie in Hälfte eins und selbst nicht mit Fehlern geizte. Dass sie nicht mehr hoch gewinnen würden, das war zu diesem Zeitpunkt wohl den meisten Konstanzern klar, aber ein bisschen mehr Gegenwehr durfte Daniel Eblen von seinen Spielern schon erwarten.

„Das Problem war im Angriff. Die Abwehr stand ganz ordentlich, aber vorne haben wir viel zu viele Fehler gemacht. Balingen war heute außerhalb unserer Reichweite“, analysierte er zurecht. Der Sportliche Leiter der HSG Konstanz, Andre Melchert, sah es ähnlich. „Das war ein völlig verdienter Sieg“, sagte er, „wenn man in Balingen nur 22 Tore macht, wird’s schwer.“ Da von den angesprochenen 22 Treffern nur 14 aus dem Spiel heraus fielen, verwalteten die vermeintlichen Gallier ihren Vorsprung mühelos und gewannen am Ende auch ihr sechstes Heimspiel mit 32:22 deutlich. „Wenn man nicht zu hundert Prozent da ist in einer solchen Halle, dann gibt es auch nichts zu holen“, sagte Benjamin Schweda.

Es scheint, als gäbe es in dieser Woche noch einiges zu tun bei der HSG Konstanz. Schließlich steht bereits am Freitag das nächste Derby gegen eine Spitzenmannschaft an, wenn der Tabellenzweite aus Bietigheim um 20 Uhr ans Schänzle kommt.

HBW Balingen-Weilstetten: Maggaiz, Mrkva (Tor); Schönningsen (6), Foth (1), Wagner, Flohr (1), Hausmann (3), Thomann (6/2), Nothdurft (1), Runarsson, Gretarsson (2), Strobel (2), Stegefelt (6), Dangers, Schoch (3), Spohn (1). – HSG Konstanz: Poltrum, Hanemann (Tor); Schlaich, Schweda (3), Riedel (1), Wolf (1), Kaletsch (9/8), Krüger, Maier-Hasselmann (1), Gäßler, Jud (5), J. Löffler, Berchtenbreiter (1), Schwarz, Bösing, Klingler (1). – Z: 2350.

"Das war nicht in Ordnung"

Klare Worte fand Torhüter Konstantin Poltrum nach der deutlichen 22:32-Niederlage der HSG Konstanz beim HBW Balingen-Weilstetten

Wie bewerten Sie den Auftritt Ihrer Mannschaft in Balingen?

Es war enttäuschend. Noch nicht mal, dass wir verloren haben, sondern die Art und Weise, wie wir verloren haben und aufgetreten sind. Wie wir unser Spiel nicht gefunden haben, aber auch von der Einstellung zu wenig gebracht haben. Wenn man sieht, dass sich die Balinger nach jedem Ball werfen und auch bei einer Zehn-Tore-Führung Vollgas geben und wir nichts hinkriegen, um dagegenzuhalten, dann läuft etwas schief. Jeder Einzelne muss noch einmal darüber nachdenken, ob er alles gegeben hat oder noch eine Schippe draufpacken kann.

Ganz besonders frappierend waren die vielen, teilweise haarsträubenden technischen Fehler. Worauf führen Sie diese zurück?

Das ist Konzentrationssache und hat auch mit Nervosität zu tun. Passiert dir ein Fehler, unterlaufen dir auch leicht mehrere Fehler. Wir spielen aber in der 2. Bundesliga und können nicht dermaßen viele technische Fehler machen. Natürlich ist Balingen eine richtig starke Mannschaft und die wenigsten haben mit einem Sieg von uns gerechnet, aber sich so zu präsentieren, war nicht in Ordnung.

Wie kommt der große Unterschied zum letzten Gala-Auftritt gegen Wilhelmshaven zustande?

Wir haben keine Ex-Nationalspieler im Kader. Dafür sind wir die HSG Konstanz, es ist unsere Identität, dass wir uns auf dem Spielfeld zerreißen. Das habe ich nicht gesehen. Wir sollten uns alle an die eigene Nase fassen und zusehen, dass jeder wieder begreift, wer wir sind und wo wir ansetzen müssen.

Das nächste Derby steht am Freitag gegen Bietigheim an. Kann da die HSG Konstanz mit dem Heimvorteil ihr anderes Gesicht zeigen?

Klar ist es zu Hause immer etwas Anderes. Wir haben uns daheim auch noch nicht schlecht verkauft, und ich glaube, wir werden wieder ein anderes Spiel sehen. Nichtsdestotrotz ist das auch mit der tollen Unterstützung unserer Fans kein Selbstläufer. Von alleine läuft auch dort nichts einfach so besser. Wir müssen alle alles voll reinhauen.