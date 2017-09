Volleyball Agron Jakupi: Der USC Konstanz ist eine reizvolle Aufgabe

Agron Jakupi ist neuer Trainer des Volleyball-Drittligisten USC Konstanz. Im Interview spricht der gebürtige Ravensburger über seine Ziele mit dem Aufsteiger

Herr Jakupi, Sie sind neuer Trainer des USC Konstanz. Was reizt Sie an der neuen Aufgabe, dass Sie den weiten Weg von Ravensburg auf sich nehmen?

Das Gesamtpaket. Ich kenne die Konstanzer schon länger. Das ist eine sehr junge und hungrige Mannschaft. Außerdem ist das Umfeld nahezu perfekt. Der Verein kam mir in vielen Punkten entgegen und hat mir gezeigt, dass er mich möchte. Deshalb ist das für mich eine reizvolle Aufgabe.

Wie sieht das in der Praxis aus?

Ich trainiere mit der Mannschaft zwei Mal die Woche und betreue sie an den Spieltagen. Mit Philipp Sigmund habe ich einen sehr kompetenten Co-Trainer, der eine dritte Einheit in der Woche als Trainer übernimmt. Dann kommt es regelmäßig vor, dass einige Spieler am Samstagvormittag noch eigenständig eine Extraschicht einlegen.

Der USC Konstanz hat den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga geschafft. Wie schätzen Sie das Team ein?

Ich bin sicher, dass wir auf jeden Fall mitspielen können. Die meisten Teams in der 3. Liga sind sehr eng zusammen, da kann fast jeder jeden schlagen.

Wie sehen Ihre Ziele aus?

Natürlich ist der Klassenerhalt zunächst das große Ziel. Wir wollen die Neuzugänge möglichst schnell komplett integrieren. Dann ist es wichtig, vom ersten Spieltag an in den Spielrhythmus zu kommen.

Sie haben den TSV Mimmenhausen in die 3. Liga geführt und waren jetzt eine Saison im Frauenvolleyball aktiv. Wie intensiv haben Sie die 3. Liga verfolgt?

Sehr intensiv. Ich habe mir viele Spiele angesehen. Ich freue mich schon jetzt auf die Derbys gegen Mimmenhausen, Friedrichshafen und Radolfzell. Ich denke, dass noch nie so viele Bodensee-Teams in der 3. Liga gespielt haben.

Worin sehen Sie die Stärken Ihrer Mannschaft?

Ich denke, das ist die Ausgeglichenheit. Technisch gesehen haben wir eine sehr starke und sattelfeste Annahme und mit Sicherheit einen der besten Zuspieler der Liga. Eine weitere Stärke, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, ist der Wille der Spieler, an sich zu arbeiten und sich ständig zu verbessern.

Gibt es dann überhaupt Schwächen?

Natürlich nicht (lacht). Im Ernst: Sicherlich gibt es die. Wie bei jeder Mannschaft. Wir arbeiten aber momentan hart daran, dass wir genau diese Schwächen ablegen werden.

Sie haben eine sehr junge Mannschaft. Worauf müssen Sie da als Trainer besonders achten?

Es ist so wie mit jeder jungen Mannschaft: Meine Aufgabe ist es, die jungen Spieler zu motivieren und ihnen vor allem Selbstvertrauen zu geben, was im Volleyball ganz wichtig ist. Allerdings zählt es erst auf dem Feld, wenn die Punkte vergeben werden. Man weiß im Vorfeld schließlich nie, wie die einzelnen Spieler reagieren. Ich bin aber sicher, dass sie eine gute Rolle in der 3. Liga spielen können.

Zur Person

Agron Jakupi (47) lebt in Ravensburg und ist seit vielen Jahren Volleyball-Trainer. Als Spieler schlug er unter anderem für den VfB Friedrichshafen auf. 2011 übernahm er als Trainer den Oberliga-Aufsteiger TSV Mimmenhausen und schaffte in nur vier Jahren den Sprung bis in die 3. Liga. Im vergangenen Jahr wechselte er als Coach nach Ravensburg und übernahm ein Frauenteam. Seit dieser Saison leitet Agron Jakupi die sportlichen Geschicke des USC Konstanz. (mag)