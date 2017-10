Handball Achterbahnfahrt für TuS Steißlingen

Oberliga-Handballer holen daheim einen Punkt beim 30:30-Unentschieden gegen TSV Baden-Baden

Handball, Oberliga

TuS Steißlingen

TVS Baden-Baden

30:30 (17:17)

Nach einer sehr ausgeglichenen und torreichen ersten Hälfte legte Steißlingen in der zweiten Hälfte auch in der Abwehr zu und sicherte sich am Ende einen Punkt beim 30:30-Unentschieden gegen den derzeitigen Tabellendritten aus Sandweier.

Der TVS Baden-Baden kam mit 6:2 Punkten und der Empfehlung eines 39:29-Heimerfolges vom vergangenen Samstag gegen den starken TV Willstätt an den Bodensee. In Hälfte eins dominierten dann auf beiden Seiten die Angriffsformationen. Die Gäste, in der letzten Oberliga-Saison noch als TV Sandweier unterwegs, hatten den besseren Start und lagen in der Anfangsphase meist mit ein oder zwei Toren in Front. Der TuS Steißlingen, noch immer ohne den angeschlagenen Maurice Wildöer, agierte wie gewohnt mit einer offensiven Abwehrformation, bekam jedoch zunächst keinen Zugriff auf die laufstarken Rückraumspieler der Gäste. Diese fanden zu Beginn im Duell Eins-gegen-eins immer wieder große Lücken im Defensivverbund der Gastgeber. So stand es nach zehn Minuten 5:7. Danach ging ein Ruck durch das Steißlinger Team und mit einem 4:0-Lauf bis zur 15. Minute drehten die Gastgeber den Zählerstand und gingen ihrerseits in Minute 15 mit 9:7 in Führung. Spätestens jetzt wurde deutlich, dass der Aufsteiger auch mit diesem arrivierten Oberliga-Team auf Augenhöhe agieren wollte und konnte. Beim Stand von 17:17 wurden die Seiten gewechselt.

Wie auch im ersten Spielabschnitt erwischte der TVS Baden-Baden den besseren Start und erzielte bis zur 40. Minute sechs Treffer, und Steißlingen nur zwei. Damit lag der TuS beim 19:23 wieder bedrohlich in Rückstand, zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt. Angetrieben durch eine erneut lautstarke Heimkulisse nahmen nun insbesondere die Steißlinger Youngster das Heft in die Hand. Durch Tore von Rothkirch, Nägele und Riehm sowie Routinier Biedermann stellten die Steißlinger mit einem 6:2-Lauf den Gleichstand wieder her. Und damit nicht genug. Nun zeigten die erfahrenen Gäste ihrerseits Nerven, unter anderem durch zwei nicht verwandelte Siebenmeter, und Steißlingen setzte nach einer Auszeit der Gäste noch einen drauf. Torhüter Leon Sieck parierte in dieser Phase mehrfach glänzend und Steißlingen erzielte über die erste und zweite Welle drei weitere Treffer zum 29:26 nach 54 Minuten. Allerdings gaben auch die Gäste nie auf und erkämpften sich durch drei Treffer in einer hektischen Schlussphase ein leistungsgerechtes 30:30.

Der Steißlinger Trainer Jonathan Stich war angetan von der Leistung seiner Mannschaft: „Ich bin beeindruckt, wie die Jungs mit dem Ausfall von Maurice Wildöer und den Verletzungen im Spiel von Marvin Storz und William Gaus umgegangen sind. Dass die Mannschaft so toll zusammengehalten hat und auch die ganz jungen Spieler Verantwortung übernommen haben, war klasse. Einmal mehr haben wir einen deutlichen Rückstand noch umgebogen. Aus solchen Erfahrungen lernt man für anstehende wichtige Aufgaben gegen direkte Konkurrenten um den Ligaerhalt!“ (ms)

TuS Steißlingen: L. Sieck, Walter (Tor); Storz, S. Maier (2), Riehm (2), Gaus (7/7), L. Sieck (2), Dreher, Nägele (3), Ströhle (4), Biedermann (4), Kornmayer, Dannenmayer (2), Rothkirch (4).