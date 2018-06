Bahnradsport Abt und Ruepp dominieren auf der Singener Radrennbahn

Starke Leistungen zeigten die Nachwuchs- und Elitefahrer beim zweiten Lauf zum WD-Dittus Bahn-Cup in Singen

Bahnradsport: Mit vier Siegen in vier Disziplinen gewann Cedric Abt (RC Pfullendorf) in den Nachwuchsklassen des WD-Dittus Bahn-Cups klar vor Hendrick Stelling (VC Singen). In der Eliteklasse musste sich Martin Ruepp (RRC Diessenhofen) nur in der letzten Disziplin des Handicaprennens um wenige Meter mit dem zweiten Platz begnügen. Er baut damit seine Führung in der Gesamtwertung aus, während Abt das Leadertrikot neu übernahm.

Im Ausscheidungsrennen der Elite setzte Niklas Rettig (Freundeskreis Uphill) früh seinen ersten Angriff. Doch Ruepp reagierte und ging in den Gegenangriff, dem kein Fahrer folgen konnte. Er siegte vor Rettig und Niklas Stelling (VC Singen). Im Rundenrekordfahren wurde es knapp. Um gerade eine Hundertselsekunde war Ruepp mit 11,72 Sekunden schneller als Rettig. Dagegen dominierte Ruepp das Punktefahren nach Belieben. Zwar griff Rettig vor den Wertungen mehrmals an, doch Ruepp zog nach zwei Wertungen davon und schaffte zwei Rundengewinne. So gab es einen klaren dritten Sieg für Ruepp vor Rettig und Stelling. Im Handicaprennen war Ruepp auf der Zielgeraden am Führenden Stelling heran, schaffte es aber nicht mehr, vor dem Zielstrich vorbeizufahren. Im Tagesergebnis siegte Ruepp vor Rettig und Stelling.

In den Nachwuchsklassen führte kein Weg an Abt vorbei. Er siegte klar vor Hendrick Stelling und Lana Jägg (VMC Konstanz). Auch das Rundenrekordfahren gewann er in einer Zeit von 14,10 Sekunden. Im Punktefahren konzentrierten sich die Fahrer auf die Wertungsrunden. Hier gelang es Abt, jede Wertung für sich zu entscheiden. Er siegte vor Stelling und Felix Steiner (RV Wetzikon). Im Handicaprennen konnte er bereits in der zweiten Runde seinen gesamten Rückstand aufholen und sich zusammen mit Stelling absetzen. Abt holte sich im Schlusssprint den vierten Sieg und damit die Tageswertung vor Stelling und Jägg. Am kommenden Donnerstag um 18.30 Uhr findet der dritte Lauf im WD-Dittus Bahn-Cup statt. (hbr)