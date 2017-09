Reiten Abschluss auf dem Stockfelderhof

Die Reiter beenden ihre Turniersaison in Orsingen-Nenzingen. Dabei stehen an zwei Tagen 13 Prüfungen auf dem Programm.

Reiten: Für viele Reiter endet die diesjährige Turniersaison beim Reitturnier auf dem Stockfelderhof in Orsingen-Nenzingen. Nachdem die beiden letzten Reitturniere in Radolfzell und Singen durch das Wetter mehr oder weniger gehandicapt waren, hofft man auf dem Stockfelderhof, das Turnier reibungslos über Parcours und Vierecke zu bringen.

In den 13 Prüfungen, die am Samstag und Sonntag geritten werden, steht vor allem der Nachwuchs im Blickpunkt. Nachwuchs bezieht sich hier sowohl auf die Reiter als auch auf die Pferde. Bei den Springreitern geht es dreimal bis zur Klasse L, bei den Dressurreitern einmal. Fast alle Titel sind beim Bodensee-Reiterring vergeben, bis auf zwei, die bei diesem Turnier noch zu holen sind, und zwar das Nachwuchschampionat im Springen wie in der Dressur. Ein Titel, der ganz speziell für die ganz jungen Reiter ins Programm aufgenommen wurde. Den Abschluss der Turniertage bildet jeweils ein L-Springen, am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 16.15 Uhr ein L-Springen mit Stechen. Gerade die L-Springen sind sehr gut besetzt und bieten etlichen renommierten Reitern die Möglichkeit, mit jungen Pferden an den Start zu gehen. Mit Manuel Feige und Christian Wieber, beide vom Reitverein Singen, und Christopher Herz aus Boll sind drei Reiter zu nennen, die sicher wieder um einen Sieg in den verschiedenen Prüfungen reiten werden und zu den Favoriten beim abschließenden Springen gehören.

Walter Weh als Parcourschef hat bei seinem Heimturnier sicherlich keine leichte Aufgabe, einen selektiven und fairen Parcours zu stellen.

Im vergangenen Jahr startete man auf dem Stockfelderhof wieder mit Turnieren. Unaufgeregt und sicher lief das letzte Turnier mit großem Erfolg ab – nichts spricht dagegen, dass es dieses Jahr anders werden sollte. Etabliert hat sich das Turnier schon, und es wird wohl Stück für Stück erweitert werden, wie es die Kapazität zulässt. Für den Bodensee-Reiterring, für die Reiter und für die Pferdesportliebhaber der Region ist das Turnier ein Zugewinn.

Zeitplan

Samstag

8 Uhr: Dressur-WB

9 Uhr: Dressurreiterprüfung Kl.A

11 Uhr: Reiter-WB Schritt–Trab–Galopp

12.15 Uhr: Stilspring-WB – mit Erlaubter Zeit

13.30 Uhr: Stilspringprüfung Kl.A*

14.45 Uhr: Stilspringprüfung Kl.A*

16 Uhr: Springpferdeprüfung Kl.A*

17 Uhr: Springpferdeprüfung Kl.L

Sonntag

8 Uhr: Dressurprüfung Kl.A*

9.15 Uhr: Dressurprüfung Kl.A*

10.30 Uhr: Dressurprfg. Kl.L* – Tr.

10 Uhr: Springprüfung Kl. A**

11 Uhr: Springprüfung Kl. A**

13.30 Uhr: Führzügel-WB

14 Uhr: A-Gruppenkür am Holzpferd

13.30 Uhr: Punktespringprüfung Kl.L

16.15 Uhr: Springprfg.Kl.L m.St.