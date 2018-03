Handball A-Junioren der HSG Konstanz kantern Bitterfeld nieder

Handball-Bundesliga HSG Konstanz hat nach dem 38:19 beste Chancen, sich als Tabellenfünfter direkt für die neue Bundesligasaison zu qualifizieren.

Handball, Bundesliga, A-Jugend

HSG Konstanz

TV Bittenfeld

38:19 (19:10)

Nach den Negativerlebnissen der vergangenen Wochen ließ die HSG Konstanz gegen den Tabellenzweiten eine bärenstarke Reaktion folgen. Dank einer Leistungsexplosion und einer Vorstellung, die an den Beginn der Rückrunde erinnerte, wurde Bittenfeld überrollt. Nach dem Erfolg gegen den Viertelfinalteilnehmer an der Deutschen Meisterschaft hat Konstanz wieder alles selbst in der Hand: Ein Sieg im letzten Spiel am Wochenende und es gehört als Tabellenfünfter ohne den Umweg über die Qualifikation zu den besten 48 Nachwuchsteams in Deutschland.

Sie hatten den Spaß wiedergefunden, sich vom Druck gewinnen zu müssen befreit – eindrucksvoll und von der ersten Minute an. Die HSG-Talente hatten ihre zuletzt so löchrige Defensive stabilisiert, waren aggressiv und suchten im Verbund den Zweikampf. Ganz wie von den Trainern Christian Korb und Thomas Zilm gefordert. Dadurch war der überragende Beachhandball-Jugendnationaltorwart Moritz Ebert im Zusammenspiel mit seiner Abwehr der gewohnt starke Rückhalt. Und das erfolgreiche, von den Gegnern gefürchtete und vom eigenen Anhang begeistert gefeierte Tempospiel nahm richtig Fahrt auf. Zehn Minuten waren gespielt, da knallte Joel Mauch den Ball mit Wucht unter die Latte, sodass das Gebälk erzitterte. Der Frust aus den vergangenen Partien entlud sich bei den Gastgebern, die früh zauberten, in viel positive Energie und Emotionen. Zwei Minuten vor dem Kracher durch Mauch hatte Jonas Hadlich mit einem gefühlvollen Dreher vollendet. Da fiel es nicht ins Gewicht, dass die Schwaben zum 6:6 kamen (15.). Die HSG strahlte große Entschlossenheit, unbedingten Willen und ganz viel Spielfreude aus, waren wie im Rausch, in dem ein Tempogegenstoß nach dem anderen auf den TVB-Schlussmann zurollte. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber noch lange nicht genug. Trotz vieler Wechsel blieb das Tempo hoch, wurde der Vorsprung ausgebaut: Kurz vor Schluss sogar auf 37:17.

Thomas Zilm sah es dennoch nüchtern: „Wir haben die Chance gewahrt, direkt in der Liga zu bleiben. Nicht mehr und nicht weniger. Nun haben wir unser Endspiel, mit dem wir den Sack zu machen können.“ Für ihn war das auch der Grund für sein „aber“ nach dem Lob für die starke Leistung. „Mir wären zwei Siege mit einem Tor mehr in den Spielen zuvor lieber gewesen als ein Kantersieg gegen den Zweiten. So müssen wir bis zum letzten Spiel zittern.“ In der Form, das stellte der HSG-Coach aber heraus, „wird es Neuhausen/Erms sehr schwer haben, gegen uns zu gewinnen. Das war top. Nur brauchen wir diese Leistung noch einmal.“ (joa)

HSG Konstanz: Ebert, Koester (Tor); Fehrenbach (1), Volz (2), Michelberger (3), Dahm (2), Hadlich (5), Schamberger (3), Mauch (9/4), Küchler (2), Dierberger (2), Wangler (2/1), Polis (4), Schmidt (3).