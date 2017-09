Handball A-Jugend des SV Allensbach feiert perfekten Start in die Bundesliga

Nachwuchshandballerinnen des SV Allensbach gelingen zwei Heimsiege zum Auftakt der A-Jugend-Bundesliga gegen die JSG Mainz/Budenheim und die JSG Neckar-Kocher.

Handball, weibl. A-Jugend-Bundesliga

SV Allensbach

JSG Mainz/Budenheim

25:19 (13:8)

Die weibliche A-Jugend des SV Allensbach ist am Wochenende mit zwei Heimsiegen in die Jugendbundesliga-Saison gestartet. Das mit Spannung erwartete erste Spiel fand gegen die JSG Mainz 05/Budenheim statt. Die Allensbacherinnen kamen gleich gut ins Spiel. Mit einer von Anfang an sehr präsenten Abwehr setzten sie die körperlich dominanten Mainzerinnen unter Druck. Die ersten Angriffe konnten so von diesen nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Allensbach lag nach fünf Minuten mit 3:0 in Führung. Eine stark spielende Zoe Ludwig im Tor sorgte für perfekt gespielte Tempopässe, die konsequent für Tore genutzt wurden. Erst kurz vor der Halbzeitpause gelang es der FSG, besser ins Spiel zu kommen, nachdem bei Allensbach die Konzentration etwas nachließ. Dies führte jedoch nicht dazu, dass sich die Tordifferenz verringerte. Zur Halbzeit stand es 13:8.

Die zweite Hälfte begann ausgeglichen, danach verfolgte der SVA konsequent das Tempospiel. Die Mainzerinnen scheiterten ein ums andere Mal an Torhüterin Zoe Ludwig. Der Abstand vergrößerte sich zunehmend. In der 42. Minute stand es 20:11. Den Mainzerinnen gelang es nicht, nochmals den Anschluss zu finden. So feierte der SVA mit dem 25:19 den ersten Erfolg in der Jugendbundesliga.

SV Allensbach: Ludwig, Zöllner (Tor); Hautmann (2), Person (3), Allgaier (2), Heinstadt (2), Koch, Wöhr (6), Schmal, Gehringer, Lauth, Lohmüller (2), von Kampen (3/1), Espinosa (5/1). – Z: 100.

SV Allensbach

JSG Neckar-Kocher

27:25 (12:14)

Auch tags darauf holte das Team der Trainer Sonja Pannach und Claus Ammann gegen die JSG Neckar-Kocher zwei hart erkämpfte Punkte. Die erste Halbzeit gestaltete sich zu Beginn relativ ausgeglichen. Bis zum 4:4 legten die Gäste ein Tor vor und der SVA glich aus. Von da an erspielten sich die Gäste zunehmend mehr Chancen und sie nutzen konsequent die zunehmenden Fehler des SVA aus. So lag Allensbach mit 4:7 zurück. Anlass für das Trainerteam Pannach/Ammann, eine Auszeit zu nehmen. Mit einem verwandelten Siebenmeter gelang es den Gastgeberinnen, auf 5:7 zu verkürzen. Unbeeindruckt davon spielte die JSG Kocher-Neckar konzentriert ihr Spiel und nutzte die einfachen Fehler des SVA aus. Über 6:9, 7:11 und 9:13 bauten die Gäste ihren Vorsprung bisweilen auf vier Tore aus. Nach dem 9:13 setzte Allensbach aber noch ein Zeichen und verkürzte zur Halbzeit auf 12:14.

In der zweiten Halbzeit wurde von Beginn an deutlich, dass das Team vom Bodensee das Spiel noch nicht verloren gegeben hatte: Hochmotiviert, engagiert und kämpferisch entschlossen kehrten die Spielerinnen des SVA auf das Spielfeld zurück – bis sie in der 35. Minute beim 17:17 erstmals wieder ausglichen. Lediglich das verletzungsbedingte Ausscheiden von Katja Allgaier brachte die Allensbacherinnen ein wenig aus dem Konzept, sodass die JSG sich mit zwei Toren absetzen konnte (17:19/40.). Das sollte jedoch die letzte Gästeführung bleiben. Während Allensbach zu immer mehr Spielanteilen kam, nahmen die Fehlwürfe beim Gegner zu. Nach dem 19:19 setzte sich der SVA auf 23:20 ab. Doch es blieb spannend: Die Gäste glichen neun Minuten vor Spielende zum 23:23 aus. Auszeit Allensbach. Die Mannschaft vom Bodensee legte erneut vor und verwandelte in der 53. Minute einen Siebenmeter zum 25:23. Jeder Ball war umkämpft. Mit dem unbedingten Willen zum Sieg behielt der SVA die Nerven und machte in der letzten Minute mit dem 27:25 den zweiten Sieg klar.

Der zweite Spieltag in dieser Gruppe findet am 30. September und 1. Oktober in Mainz statt, wo am Samstag, 16.30 Uhr, die Gastgeberinnen auf den SVA treffen und am Sonntag, 16 Uhr, auf Neckar-Kocher.

SV Allensbach: Dubbins, Ludwig (Tor); Hautmann (1), Person (1), Allgaier (2), Heinstadt (2), Koch, Wöhr (2), Schmal, Lauth (5), Lohmüller (3), von Kampen (10/5), Espinosa (1), C. Bickel. – Z: 120.

