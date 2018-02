Handball A-Jugend des SV Allensbach: Ein letztes Mal Bundesliga-Atmosphäre

Im letzten Bundesliga-Spiel empfängt der Handballnachwuchs desSV Allensbach am Samstag den SV Grün-Weiß Schwerin in der Riesenberghalle.

Frauenhandball, A-Jugend-Bundesliga: SV Allensbach – SV Grün-Weiß Schwerin (Samstag, 17.15 Uhr, Riesenberghalle). – Für beide Mannschaften geht es sportlich um nichts mehr, da mit dem HC Leipzig und Borussia Dortmund die beiden Viertelfinal-Teilnehmer bereits feststehen. Daher möchte der Allensbacher Nachwuchs die Gelegenheit nutzen, nochmals Bundesliga-Luft zu schnuppern und die Atmosphäre aufzunehmen. Die Gäste aus dem hohen Norden treffen bereits am Freitagabend an und werden sich am Samstagabend nach dem Spiel mit dem Nachtzug wieder auf die lange Reise Richtung Heimat machen. „Wir sind froh, dass uns diese Tortur erspart geblieben ist und wir im letzten Gruppenspiel Heimrecht genießen“, sagt ein sichtlich erleichterter Abteilungsleiter Handball, Christian Heinstadt. „Unsere Gäste sind wahrlich nicht zu beneiden, schließlich liegen mehr als 900 Kilometer zwischen uns und Schwerin“, so Heinstadt weiter.

Schwerin kommt mit der Empfehlung von zwei guten Spielen gegen die Favoriten aus Dortmund und Leipzig an den Bodensee. Auch wenn – im Gegensatz zum Allensbacher Unentschieden gegen den HC Leipzig – nichts Zählbares dabei herauskam, darf man in der Riesenberghalle eine spielstarke und motivierte Schweriner Mannschaft erwarten. Ähnlich wie in Leipzig oder auch bei Borussia Dortmund (2. Mannschaft), spielt ein Großteil der Schweriner Mädels parallel bereits im Aktivenbereich beim SV GW Schwerin (derzeit Achter in der 3. Bundesliga Nord) und dürfte auch körperlich dagegen halten können. Dass der Trainer der Schweriner, Tilo Labs, beide Mannschaften trainiert, ist sicherlich auch nicht von Nachteil, kennt er doch seine Spielerinnen bestens.

Trainerin Sonja Pannach ist gespannt, „was uns erwartet. Für einen Teil unserer Mädels wird dies das letzte Spiel ihrer Jugendzeit sein. Danach müssen sie in den Aktivenbereich wechseln. Insofern glaube ich, dass die Motivation, allemal vor heimischem Publikum, nochmals sehr groß sein wird. Wir möchten beweisen, dass wir zurecht die Zwischenrunde erreicht haben. Wenn uns dann – zum Abschluss – noch ein Sieg gelänge, wäre das eine runde Angelegenheit.“

Verzichten muss das Allensbacher Trainergespann Sonja Pannach/Claus Ammann sicher auf Torhüterin Sophie Leenen, die an einer Außenbandverletzung im rechten Sprunggelenk laboriert. Auch hinter dem Einsatz von Julia von Kampen steht noch ein Fragezeichen. Sie verletzte sich am vergangenen Wochenende beim A-Jugendspiel am Knie. (rl)