Handball A-Jugend der HSG Konstanz vor schwerem Gang nach Göppingen

Der Konstanzer Zweitliga-Nachwuchs ist am Samstag in der A-Jugend-Bundesliga zu Gast beim Nachwuchs des schwäbischen Europapokalsiegers

Handball, A-Jugend-Bundesliga: Frisch Auf Göppingen – HSG Konstanz (Samstag, 15.30 Uhr, EWS-Arena). – Die A-Jugend der HSG Konstanz befindet sich im Höhenflug: 9:5 Punkte, Tabellenplatz vier, das Team von Christian Korb und Thomas Zilm ist in der Spitzengruppe der Jugend-Bundesliga angekommen. Nach dem Sieg gegen das Topteam aus Pforzheim ist nun der Fokus auf das Auswärtsspiel am Samstag beim Nachwuchs des Europapokalsiegers Frisch Auf Göppingen gerichtet.

Denn anders als es der erste Blick vermuten lässt, wartet ein ganz schwerer Brocken auf die Talente vom Bodensee. Zwar rangiert Göppingen etwas überraschend nur auf Platz neun, doch der zweite Blick auf die bisherigen Ergebnisse zeigt, dass den Schwaben nicht viel zu deutlich mehr als vier Zählern gefehlt hat. Viermal musste sich Frisch Auf bislang geschlagen geben, davon zweimal mit einem und einmal mit zwei Toren, dazu kommen zwei Remis. Eine Situation, die man bei der HSG Konstanz bestens kennt.

HSG-Trainer Christian Korb blickt zurück: „In den vergangenen Jahren waren wir immer respektiert, aber schlussendlich wegen einer kurzen Periode nicht der Sieger.“ Genau das trifft gerade wohl auf den Gegner zu, der über eine Menge Potenzial verfügt, jedoch über 60 Minuten noch nicht konstant genug ist. Die HSG Konstanz hat sich in den letzten Jahren gerade in diesem Punkt enorm weiterentwickelt, sodass Korb zum Schluss kommt: „Wir haben uns zu einem unangenehmen Gegner gemausert. Jetzt haben wir auch die Stärke, trotz einer Anlaufschwäche, uns einzuarbeiten und auch nervenstark als Gewinner vom Platz zu gehen.“ Bestes Beispiel war die beeindruckende Aufholjagd gegen Pforzheim nach einem 1:7-Rückstand.

„Wichtiger Sieg gegen Günzburg, noch wichtigerer Sieg gegen Pforzheim“, zieht der HSG-Coach ein zufriedenes Fazit nach den letzten Wochen mit starken Leistungen seiner Schützlinge. Er geht sogar noch weiter und sagt: „Das Spiel gegen Pforzheim hat Signalwirkung. Innerhalb des Teams und auch nach außen.“ Allerdings nicht, ohne sofort volle Konzentration vor der nächsten Aufgabe einzufordern, denn „wir wissen, dass sie wieder in die Erfolgspur wollen und dies auch können. In ihren Spielen fehlt nicht viel.“ Für Korb machen die hohe Leistungsdichte und die Ausgeglichenheit die Südstaffel der Jugend-Bundesliga in diesem Jahr aus.

Zwar meldet das Konstanzer Trainerteam gerade keine größeren Verletzungen, doch die Doppelbelastung mit A-Jugend-Bundesliga und Südbadenliga bei den Aktiven sowie doppelten Trainingseinheiten sei zu spüren. „Unsere Jungs müssen hier körperlich und geistig reinwachsen“, erklärt Korb und sagt: „Und wir achten darauf, dass sie es schaffen.“ Mit viel Selbstvertrauen im Rücken stellt sich Konstanz auf ein umkämpftes, offenes Spiel ein, in dem der Trainer darauf hofft, die nächsten zwei Big Points holen zu können.

Bis dahin steht weiterhin im Vordergrund, „das riskante Spiel zu mindern“, wie Korb es ausdrückt und anfügt: „Die Spieler müssen lernen, wo Kreativität Sinn macht und wo Geradlinigkeit das Spiel breit und unberechenbar macht.“ Grundstock soll dabei wieder eine gute Abwehrarbeit sein, bei der er sich allerdings noch viel mehr „aktives bestimmendes Abwehrverhalten“ wünscht.