Handball A-Jugend der HSG Konstanz verliert beim SV Zweibrücken

Auswärts ist für die A-Jugend der HSG Konstanz wenig zu holen. Nach der 31:33 (11:17)-Niederlage in Zweibrücken bleibt es bei zwei Punkten in der Fremde, sodass der Abstand zu den Rheinland-Pfälzern und Tabellenplatz fünf nun zwei Punkte beträgt.

Handball, A-Jugend-Bundesliga

SV Zweibrücken

HSG Konstanz

33:31 (17:11)

Der Start verlief jedoch ganz nach dem Geschmack des Konstanzer Trainergespanns. Mit dem siebten Feldspieler überraschte Konstanz die Gastgeber und führte schnell mit 4:1 (5.). Allerdings war es dann auch genau dieses Mittel, das SV-Keeper Norman Becker mit einem Doppelschlag und zwei von seinen drei Toren zum 7:6 nutzte. „Wir haben gut begonnen und nach vorne gespielt“, meinte Trainer Thomas Zilm. „Danach haben wir leider unsere Linie verlassen und überhastet abgeschlossen. So geben wir das Spiel aus der Hand.“ Unkonzentriert wirkten die Gelb-Blauen nun, begingen leichte Pass- und Fangfehler – und Torwart Becker krönte den 6:0-Lauf zum 11:6 seines Teams.

Kurz nach der Pause erhöhte Zweibrücken seinen Vorsprung auf acht Tore, und es schien wieder alles auf eine deutliche Niederlage in fremder Halle für den Zweitliga-Nachwuchs hinzudeuten. Die HSG-Talente stemmten sich jedoch trotz der weitesten Reise der Saison, die aufgrund der frühen Anwurfzeit am Mittag schon um 5.30 Uhr in Angriff genommen werden musste, mit allem, was sie hatten, gegen eine weitere hohe Auswärtspleite. Kreisläufer Johnny Polis brachte die Gelb-Blauen erst auf 20:25 heran (43.), dann verkürzte Joel Mauch 13 Minuten vor Schluss auf vier Tore, und dann stellten wieder Mauch und Patrick Volz auf 25:27.

Noch waren zehn Minuten auf der Uhr und die Konstanzer witterten trotz zwei vergebenen Siebenmetern ihre Chance gegen einen immer nervöser werdenden Gegner. Hannes Schlegel traf zum 26:27 – alles war wieder offen (53.). „Wir hatten dazu unsere Möglichkeiten“, atmete Zilm tief ein, „aber dann geraten wir durch überhastete Abschlüsse sofort wieder mit vier Toren ins Hintertreffen.“ Mit einem 4:0-Lauf war Zweibrücken so innerhalb von nicht einmal drei Minuten wieder auf 30:26 enteilt. Zwei Minuten vor dem Ende keimte Hoffnung auf, als Felix Fehrenbach auf 29:31 verkürzte, doch den Gästen lief die Zeit davon. "Wir haben uns mit unseren Fehlern selbst ein Bein gestellt“, sagte Zilm, der ergänzte: „Trotz hohem Rückstand haben wir nicht aufgehört zu spielen und Moral bewiesen. Die lange, frühe Fahrt war sicher eine Komponente, die mit reinspielt, eine Ausrede darf das aber nicht sein.“ Nun kommt ihm das spielfreie Wochenende gerade recht, um im Training neue Akzente setzen zu können. (joa)

HSG Konstanz: Ebert, Koester (Tor); Fehrenbach (5), Volz (6), Michelberger, Dahm (2), Hadlich (2), Kirschmann, Schamberger (2), Mauch (8/3), Dierberger (1), Polis (4), Duffner, Schlegel (1).