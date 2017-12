Handball A-Jugend der HSG Konstanz hat Rang sechs im Visier

Die A-Jugend der HSG Konstanz will mit einem Sieg bei der SG BBM Bietigheim den Anschluss an die direkten Qualifikationsplätze wahren.

Handball, A-Jugend-Bundesliga: SG BBM Bietigheim – HSG Konstanz (Samstag, 14 Uhr, Sporthalle am Viadukt). – Das letzte Spiel des Jahres führt die A-Jugend der HSG Konstanz zum Zweitliga-Nachwuchs der SG BBM Bietigheim. Im Schwäbischen geht es für die Gelb-Bauen vom Bodensee dabei darum, bei zwei Punkten Rückstand auf Tabellenplatz sechs, den Anschluss an die direkten Qualifikationsplätze zu wahren. Danach steht eine Spielpause bis 21. Januar an.

Doch vorher geht es für das Team von Christian Korb und Thomas Zilm um zwei ganz wichtige Punkte. Auch wenn die Zähler beim Tabellenelften Gold wert wären, das Konstanzer Trainergespann weiß um die Schwere der Aufgabe. In der Qualifikation schickte Bietigheim die HSG-Talente mit einer Niederlage zurück an den Bodensee – und damit durch zwei weitere mühevolle Qualifikationsrunden. Im Hinspiel hingegen dominierte Konstanz und gewann 35:26. Für Trainer Korb liegt genau darin eine Gefahr, denn: „Das wird eben kein Selbstläufer, nur weil wir zuhause stark gespielt haben.“

Zumal seine Spieler in eigener Halle zwar das zweitbeste Team der Liga sind, auswärts hingegen trotz zuletzt guter Leistung und tollem Kampf in Zweibrücken bei lediglich zwei Pluspunkten verharren. Zu wenig, um auf Platz sechs vorzustoßen. Allerdings scheint die A-Jugend der HSG Konstanz auf bestem Wege, die Sicherheit wieder zu finden. Dafür sprechen zumindest die letzten Partien in der Fremde.

Das zuletzt spielfreie Wochenende wurde in Konstanz vor allem für intensive Arbeit an der Abwehr genutzt. Ein schwerwiegender Verlust ist jedoch der verletzungsbedingte Ausfall von Beachhandball-Jugendnationaltorwart Moritz Ebert, für den Sven Koester bereitsteht. „Bietigheim ist uns körperlich überlegen“, weiß Christian Korb. „Sie sind heimstark und sehen gegen unsere Inkonstanz ihre Chance.“ Doch vor der nach dem Spiel geplanten Weihnachtsfeier in Konstanz möchte sich die HSG selbst beschenken. „Das wären wichtige Punkte, um dranzubleiben“, so der HSG-Coach. „Und um in der Winterpause neue Kräfte zu tanken und Ziele zu setzen.“ (joa)