Handball A-Jugend der HSG Konstanz entgeht einem Debakel

Die A-Jugend der HSG Konstanz kann in der A-Jugend-Bundesliga nach desolater erster Hälfte gegen Frisch Auf Göppingen die Niederlage einigermaßen in Grenzen halten.

Handball, A-Jugend-Bundesliga

Frisch Auf Göppingen

HSG Konstanz

36:27 (20:7)

Der HSG Konstanz wollte von Anfang an nichts gelingen, während sich der Gegner in einen Rausch spielte. „Es hat vorne und hinten nicht gepasst“, meinte HSG-Trainer Thomas Zilm. „Das war ein kollektiver Blackout. Göppingen war vor allem in der ersten Halbzeit in allen Belangen überlegen.“ Zumindest konnte er sich nach dem 13-Tore-Rückstand zur Pause über den deutlichen Willen zur Besserung bei seiner jungen Mannschaft freuen, die nun, nach vielen Wechseln, deutlich besser ins Spiel kam und nicht nur Paroli bieten, sondern den zweiten Durchgang auch mit vier Toren für sich entscheiden konnte.

Zilm: „Uns ist es gelungen, die zweite Hälfte etwas positiver zu gestalten. Aber zuvor hat bei allen Spielern der letzte Schritt gefehlt.“ Göppingen wirkte entschlossener, agiler und frischer und den Konstanzern in vielen Szenen weit voraus. Für den HSG-Coach funktionierte das Zusammenspiel in keinem Mannschaftsteil auch nur ansatzweise, weder in der Abwehr noch im Angriff, wollte jedoch nichts von mangelnder Einstellung wissen, sondern machte dies an einem komplett gebrauchten Tag fest. „Es lief einfach nichts zusammen, egal was wir versucht haben“, so Zilm, „und Göppingen hat viel Druck und Tempo aufgebaut. Wir haben dagegen nie unser Leistungsvermögen abgerufen.“

Zwar versuchte Konstanz das Tempo hochzuhalten, war aber viel zu fehleranfällig im eigenen Spiel. Frisch Auf setzte seinerseits erfolgreich auf die zweite Welle. „Es war schwer, dagegen reinzukommen“, erklärte der B-Lizenzinhaber, lobte aber den Umstand, dass „die Jungs nie aufgegeben haben. Wir haben die Partie dann genutzt, um auch der zweiten Reihe viel Einsatzzeiten zu geben – und die Jungs haben sich wacker geschlagen.“ Julian Kirschmann verkürzte auf 23:12 (36.) und Hannes Schlegel sorgte in den Schlussminuten zusammen mit Patrick Volz und Lars Michelberger dafür, dass sich das Endergebnis noch im Rahmen hielt. Zilm war dennoch bedient: „Wir kämpfen um den sechsten Platz. Für mehr müssten wir in jedem Spiel unser vorhandenes Leistungsniveau abrufen – aber so weit sind wir noch nicht.“ (joa)

HSG Konstanz: Ebert, Koester (Tor); Fehrenbach (1), Volz (2), Michelberger (5/1), Dahm (2), Hadlich (6), Kirschmann (2), Schamberger, Mauch (4/1), Küchler (2), Dierberger, Polis (1), Schlegel (2).