Handball A-Jugend der HSG Konstanz brennt auf Revanche

Der Konstanzer Nachwuchs will sich im Heimspiel gegen Bietigheim die ersten Punkte der Bundesliga-Saison sichern

Handball, A-Jugend-Bundesliga: HSG Konstanz – SG BBM Bietigheim (Sonntag, 15 Uhr, Schänzlehalle). – Der Saisonauftakt der HSG Konstanz in der A-Jugend-Bundesliga war vielversprechend. Das Spitzenteam aus Zweibrücken hatte größte Mühe, die Punkte aus Konstanz zu entführen. Am Sonntag, direkt vor dem Zweitliga-Duell der HSG gegen Ex-Erstligist Eisenach, möchten sich die HSG-Talente gegen Bietigheim die ersten Zähler sichern – und Revanche nehmen für eine von nur zwei Niederlagen in 13 Qualifikationsspielen zur Bundesliga, die der HSG zwei weitere Runden beschert hatte.

Nach zwei Siegen standen sich die beiden Zweitliga-Talentschmieden in Bietigheim im Finale um den Turniersieg und den direkten Einzug in Runde eins der Jugend-Bundesliga gegenüber. Lange war die Partie ein Kampf auf Augenhöhe, doch schließlich behielten die Schwaben mit einem 22:17-Sieg vor eigenem Publikum die Oberhand und schickten den Rivalen vom Bodensee in zwei weitere harte Qualifikationsrunden, ehe auch die Gelb-Blauen nach elf Siegen in 13 Partien am Ziel waren. Für Bietigheim ist es die erste Bundesliga-Teilnahme nach der Saison 2013/14, während Konstanz sechsmal in sieben Jahren Bundesliga dabei war.

Wie die HSG Konstanz bezahlte auch Rückkehrer Bietigheim im ersten Spiel Lehrgeld und verlor daheim gegen souveräne Pforzheimer mit 24:29. Trotzdem sieht HSG-Trainer Christian Korb großes Potenzial bei der SG BBM: „Bietigheim ist vielseitig aufgestellt: Enorme Größe im Rückraum, gepaart mit wendigen Spielern.“ Durch ihre Körpergröße könnten die Bietigheimer eine kompakte 6:0-Abwehr spielen, erzählt Korb. „In der Qualifikation haben sie aber auch eine starke 5:1 gedeckt. Im Angriff nutzen sie ihre Größe mit individueller Wurfstärke. Zudem haben sie treffsichere Flügelspieler.“

Und obwohl lediglich drei Spieler für 17 von 24 Toren sorgten, sieht der B-Lizenzinhaber den Gegner als sehr breit aufgestellt an. „Mit ihrem unermüdlichen Kampfgeist haben sie uns in der Quali enorm unter Druck gesetzt“, erinnert er sich. „Damals hatten wir zwar den Nachteil, zwei Partien direkt hintereinander bestreiten zu müssen, aber auch so wäre es ein enges Spiel gewesen.“ Als Erkenntnis aus dem knapp verlorenen Spiel gegen Zweibrücken möchte der HSG-Coach dem die Breite des eigenen Kaders entgegensetzen, die man besser nutzen wolle als in der Auftaktbegegnung. „Außerdem müssen wir sicherer werden“, so Korb. „Phasenweise konnten wir dies in Abwehr und Angriff schon beweisen.“

Positiv stimmt die Trainer Thomas Zilm und Christian Korb darüber hinaus, dass die Stimmung nach der ersten Enttäuschung über zwei verschenkte Punkte schnell wieder sehr gut war. „Leistungsträger haben selbstkritisch über das Spiel gesprochen. Wir gehen weiter und stimmen uns auf ein umkämpftes Spiel gegen Bietigheim ein“, erklärt Korb. Die großgewachsenen Hünen des Gegners möchte er dabei möglichst intensiv in der eigenen Abwehr beschäftigen und möglichst weit weg vom eigenen Tor halten. „Schauen wir, wie wir das hinbekommen“, berichtet er mit einem Lächeln und fügt an: „Die Ergebnisse vom ersten Spieltag versprechen eine sehr, sehr ausgeglichene Liga.“ Korb gibt sich optimistisch: „Wir werden die Sicherheit erlangen und uns clever, ehrgeizig und frech positionieren.“ (joa)