Handball 70 Jugendteams überzeugen beim Hohentwiel-Cup

Nachwuchs ist mit Spaß und Ehrgeiz bei der Sache und zeigt 47 Stunden Handball an drei Tagen in zwei Hallen.

Jugendhandball: Der 29. Persona-Plan Jugend-Hohentwiel-Cup wurde an drei Turniertagen in zwei Sporthallen gleichzeitig ausgetragen. In der Münchriedhalle und der Kreissporthalle Singen wurden etwa 47 Stunden Handball geboten, als sich über 70 Jugendmannschaften auf die nun anstehende Saison vorbereiteten. Von den Kleinsten bis zur A-Jugend hatten alle ausreichend Spielzeit und Gegner. So war auch schon bei den E-Jugendteams ein großer Ehrgeiz zu spüren, auch wenn der Spaß bei den Jüngsten im Vordergrund stand.

Das Turnier der weiblichen E-Jugend gewann die HSG Konstanz, und bei der gemischten E-Jugend konnten die jüngsten Seeadler aus Allensbach/Dettingen das Finalspiel gegen die HSG Konstanz für sich entscheiden. Bei den D-Jugenden ging es zwischenzeitlich schon ordentlich zur Sache. Hier konnte die SG Rielasingen/Gottmadingen sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädchen den zweiten Platz erspielen. Sieger bei der weiblichen D-Jugend wurde verdient der SV Allensbach, bei der männlichen D-Jugend gewann die Mannschaft des HC Lauchringen.

Beim Turnier der männlichen C-Jugend am Sonntag mit einigen Mannschaften aus der Südbadenliga konnten die württembergischen Gäste aus Friedrichshafen-Fischbach souverän den Turniersieg vor der stark gehandelten HSG Konstanz holen, welche zuvor im Halbfinale gegen die heimische JSG Hegau gesiegt hatte. Die Gastgeber holten sich am Ende den dritten Platz. Das wohl spannendste Turnier gab es am Sonntagabend in der Kreissporthalle, als sich die weiblichen C-Jugend-Mannschaften der HSG Freiburg und des SV Allensbach gegenüberstanden. Der SV Allensbach führte zwischenzeitlich im Finale mit drei Toren Differenz, ehe es nach 20 Minuten Spielzeit 13:13 stand. Der Turniersieger musste somit im Siebenmeterwerfen ermittelt werden. Die ersten drei Schützinnen brachten noch keine Entscheidung, ehe dann die HSG Freiburg mit 17:16 der umjubelte Turniersieger wurde.

Das Turnier der weiblichen B-Jugend ging an den HSC Radolfzell vor der stark spielenden TG Schwenningen, die mit einer Mannschaft mit teils zwei Jahre jüngeren Spielerinnen angetreten war. Beim Turnier der männlichen B-Jugend wurde gerade ab den Halbfinals starker Handball geboten. Tolle Athletik, eine großartige Dynamik und viele Emotionen waren im Spiel. Die Gäste von der SG Meißenheim/Nonnenweier, welche bereits einen Tag zuvor angereist waren und in Singen übernachtet hatten, gewannen schließlich das Finale gegen den Nachwuchs der HSG Konstanz. Platz drei sicherte sich die Mannschaft des HSV Schopfheim.

Bereits am Freitagabend siegte die männliche A-Jugend der HSG Konstanz II vor der heimischen JSG Hegau. Im entscheidenden Spiel behielt die HSG ganz knapp mit 20:19 die Nase vorn und sicherte sich den ersten Turniersieg. Dritter wurde der HSC Radolfzell.

Erfreulich war, das es keine Verletzungen gab, toller Sport geboten wurde und alle gemeldeten Teams auch angetreten sind, was es der Turnierleitung deutlich vereinfachte. Rolf und Matthias Knöpfle konnten die drei Turniertage in gewohnter Weise pünktlich und gut organisiert durchführen. (jz)