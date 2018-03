Kampfsport 55 Sekunden für Markus Schwer

Der Überlinger Markus Schwer ist Cutman beim Kampfsport. Seinen nächsten Einsatz hat der 51-Jährige bei der Fightnight am Samstag in Mühlhofen

Thaiboxen: Im Thaiboxen geht es richtig zur Sache. Treffer mit Füßen, Knien und vor allem Ellenbogen sorgen regelmäßig für Platzwunden. Spätestens dann ist er zur Stelle: Markus Schwer. Seine Aufgabe: Die Blutung schnellstmöglich stoppen, damit der Kampf weitergehen kann. Seit fünf Jahren ist der 51-Jährige als Cutmen aktiv. „Meine Tochter wollte mit sieben Jahren ins Boxtraining“, erinnert sich der Überlinger. „So bin ich zum Thaiboxen ins Muay Thai Gym Mendez gekommen.“

Schnell folgen die ersten Wettkämpfe. Dort sieht der entsetzte Schwer in den Ringecken, wie mit einem Handtuch Wunden und Schweiß abgewischt und danach der Boden geputzt wird. „Das ist unglaublich“, sagt Markus Schwer. „Bei mir steht Hygiene an oberster Stelle.“ Diese Situation führt dazu, dass sich der 51-Jährige als Cutman engagiert. Zunächst ausschließlich für das Muay Thai Gym Mendez. Vor drei Jahren entschied sich der selbstständige Stuckateur-Meister dann dazu, sich verstärkt einzuarbeiten.

Seine Können hat er sich selbst angeeignet. „Es gibt hierzu keine Ausbildung“, erklärt er. „Ich habe intensiv mit vielen Sportärzten geredet und mich intensiv eingelesen.“ Mittlerweile gehört er zur weltweit organisierten International Cutmen Association (ICA), in der man sich ebenfalls regelmäßig austauscht. „Dennoch hat jeder Cutman seinen eigenen Stil und seine Geheimnisse“, sagt Markus Schwer mit einem Schmunzeln.

Dass er sein Handwerk sehr gut versteht, konnte er vor wenigen Wochen beim Profi-Boxkampf zwischen Callum Smith und Nieky Holzken beweisen, bei dem es um mehrere Millionen Euro ging. Der 51-Jährige stand in der Ecke des Holländers und überzeugte nicht nur technisch. „Ich wurde regelrecht in die Familie aufgenommen“, erzählt er. „Das war eine tolle Erfahrung, so etwas wie die Champions League im Kampfsport.“ Allerdings, so betont er, würde auch dort nur mit Wasser gekocht. „Das Drumherum ist eben ein ganz anderes“, so der Überlinger.

Am Samstag wird sich Markus Schwer in Mühlhofen wieder voll und ganz auf seinen Job konzentrieren können, denn bei der Bodensee Fightnight V steht er gleich bei acht Kämpfen in der Ecke der Kämpfer des gastgebenden Muay Thai Gyms Mendez.

„Das wird sicher wieder anstrengend, aber ich freue mich drauf und kann mich voll und ganz auf die Sportler konzentrieren“, erklärt Markus Schwer. „Ich habe in der Ecke etwa 55 Sekunden Zeit, um den Sportler wieder fit zu machen“, bringt er es auf den Punkt. In dieser Zeit kümmert er sich um Platzwunden, Schwellungen und Nasenbluten, damit der Kämpfer weitermachen kann. Seine Arbeit beginnt allerdings schon am Nachmittag, wenn die Athleten ihre Tapes für die Hände bekommen, sie mit Öl eingerieben und gelockert werden.

Mittlerweile ist er ein Glücksfall für das Muay Thai Gym Mendez. „Es ist ein Privileg, einen eigenen Cutman zu haben“, freut sich Organisator, Trainer und Kämpfer Sebastian Harms-Mendez, der am Samstag um die WBC Europameisterschaft kämpft. „Er ist einfach mit Herz und Seele dabei und passt damit perfekt in unser Team.“

Außerdem hat er seinem Cutman auch schon einiges zu verdanken. „Ich habe 2016 meinen Weltmeister-Titel gewonnen, obwohl ich in der ersten Runde einen Cut bekommen habe“, erinnert sich Sebastian Harms-Mendez. „Markus hatte diesen den Rest des Kampfes unter Kontrolle, was nicht selbstverständlich ist.“

Bodensee Fightnight

Die fünfte Auflage der Bodensee Fightnight, veranstaltet vom Muay Thai Gym Mendez, findet am kommenden Samstag in der Sporthalle Mühlhofen statt. Saalöffnung ist um 18 Uhr, die ersten Kämpfe starten dann um 19 Uhr. Auf dem Programm der Bodensee Fightnight V stehen elf Superfights, ein Lakeside-Champion-Kampf und drei internationale Profi-Titelkämpfe. Vom gastgebenden Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen kämpfen Sebastian Harms-Mendez (um die WBC-Europameisterschaft), Alexander Epp (um die AFSO-Weltmeisterschaft), Thomas Schindele (AFSO Intercontinental Champion), Dimitrios Sapanazidis (Lakeside Champion), Ramon Kübler, Vincent Foschiani, Diana Köhne und Kristin Schwer. Mit dabei sind Spitzensportler aus Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Italien und Rumänien. Bereits heute findet um 19 Uhr das öffentliche Wiegen ebenfalls in der Sporthalle Mühlhofen statt. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen, der Eintritt ist frei. (mag)