Volleyball 500 Fans sehen Derbysieg des TSV Mimmenhausen beim USC Konstanz

Der TSV Mimmenhausen gewinnt in der 3. Liga Süd mit 3:0 beim USC Konstanz. Die Untersee Volleys aus Radolfzell verlieren das Kellerduell bei der SG U.N.S. Rheinhessen.

Volleyball, 3. Liga

USC Konstanz

TSV Mimmenhausen

0:3

Vor mehr als 500 Zuschauern hat der USC Konstanz im letzten Spiel der Hinrunde das Derby gegen den TSV Mimmenhausen mit 0:3 (19:25, 21:25, 16:25) verloren. Die Gäste brachten eine Vielzahl an Auswärtsfans mit, die die Stimmung zusätzlich anfachten. Ex-Nationalspieler Christian Pampel, seines Zeichens seit zwei Jahren Spielertrainer bei den Mimmenhausern, musste vor der Partie keine Verletzten beklagen und konnte es sich damit leisten, nicht selbst auf der Platte zu stehen. Viele Zuschauer hätten sich sicher über einen Einsatz des Ex-Profis gefreut – sahen aber nun den ehemaligen Konstanzer Kolja Hüther auf der Position des Diagonalangreifers glänzen, sodass der erste Satz mit 25:19 an die Gäste ging. „In den ersten zwei Sätzen waren wir eigentlich immer dran“, sagte USC-Trainer Agron Jakupi. „Nur leider wurden wir besonders im zweiten Satz Opfer unserer eigenen Unsicherheit.“ Er kritisierte beim 21:25 dann auch das mangelnde Umsetzen taktischer Anweisungen.

Die Konstanzer verschliefen den Start in den dritten Satz. Mimmenhausen setzte sich dank variablem Angriffsspiel und konsequentem Block schnell ab. Auch einige Auszeiten und Einwechslungen brachten nicht den erhofften Schwung für die nicht gerade selbstbewussten Konstanzer, die Durchgang drei mit 16:25 verloren. „Da kann ich meiner Mannschaft kaum einen Vorwurf machen“, so Jakupi, „Mimmenhausen steht zurecht an der Tabellenspitze, das haben sie wieder bewiesen.“

Trotz der Niederlage war der Heimspieltag mal wieder ein voller Erfolg. Der USC-Vorsitzende Harald Schuster freute sich über die vielen Zuschauer und die tolle Stimmung in der Halle: „So ein Derby ist für alle Beteiligten einfach ein einmaliges Erlebnis, und ich bin froh, dass das so gut von den Zuschauern angenommen worden ist.“ Für die Konstanzer gibt es eine Woche vor Weihnachten eine kleine Trainingspause, bevor dann am 6. Januar die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen Fellbach startet. (pr)

USC: Scheller, Petry, Heckel, Mundt, Rodler, Engelmann, Kaltenmark, Weisigk, Hammer, Sigmund, L.Weber, Röhl. – Mimmenhausen: Pampel, Streibl, Lu. Diwersy, Hüther, Le. Diwersy, Ott, Kasprzak, Hoffmann, Birkenberg, Schrempp, T. Diwersy, M. Diwersy.

SG U.N.S. Rheinhessen

Untersee Volleys

1:3

Mit einer 1:3 (15:25, 25:19, 25:27, 21:25)-Niederlage beim Schlusslicht beenden die Untersee Volleys die Hinrunde mit nur neun Punkten und überwintern auf Platz sieben. Die Gäste aus Radolfzell starteten schlecht in das Kellerduell. Bis zum 6:6 gestalteten sie das Geschehen noch offen, doch dann legte der Tabellenletzte eine Schippe drauf und gewann den Satz mit 25:15. Nun drehten die Untersee Volleys auf und gewannen den zweiten Durchgang mit 25:19. Im dritten Satz wollte dann nichts mehr gelingen. Rheinhessen führte schnell mit 18:14. Die Gäste kämpften sich wieder heran und hatten sogar einen Satzball. Dennoch verloren sie den Satz mit 25:27. Auch im vierten Satz lief nicht viel zusammen. Völlig verunsicherte Radolfzeller hatten den hoch motivierten Gastgebern nicht mehr viel entgegenzusetzen (21:25).

„Wir haben verdient verloren. Vielleicht haben wir den Gegner unterbewusst unterschätzt. In der Rückrunde müssen wir uns deutlich steigern, wenn wir die Klasse halten wollen“, sagte Gästetrainer Antonio Bonelli. Kapitän Andreas Bender fand: „Auf diesem Niveau darfst du keine Sekunde nachlassen. Wir müssen in der Rückrunde Vollgas geben – in allen Bereichen!“ (ab)

TV Radolfzell: Barth, Dürr, A. Schoch, Baur, Stier, S. Schoch, Weinert, Vogelgsang, Bender, Helwig.