Reiten 300 Reiter werden am Wochenende in Rielasingen erwartet

300 Reiter werden am Wochenende in Rielasingen erwartet

Zwei Turniertage im Zeichen von Dressur und Springen auf der Talwiese.

Reiten: Die kommenden Wochenenden werden für die Turnierreiter der Region anstrengend. Vier Turniere in Folge werden ausgetragen. Los geht es an diesem Wochenende auf der Talwiese in Rielasingen, es folgt eine Woche später das Turnier auf dem Ziegelhof in Dettingen-Wallhausen, dann stehen vom 22. bis 24. Juni und vom 29. Juni bis 1. Juli gleich zwei Veranstaltungen in Überlingen auf dem Programm. Dies ist jedoch nur eine Ausnahme: Die Turnierdichte in diesem Monat kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es immer weniger Turniere gibt.

Rielasingen ist einer der langjährigsten Veranstalter. Jahr für Jahr wird ein Turnier auf der Talwiese präsentiert. Diesmal werden 23 Prüfungen geritten, bei denen es nicht nur um Sieg und Platzierungen geht, sondern ebenso um wichtige Wertungspunkte für die Bodenseering-Meisterschaft. Dies gilt für Nachwuchsreiter ebenso wie für die etablierten Reiter.

Das erste M-Springen findet am Samstag ab 17 Uhr statt. Das M-Springen mit Stechen beendet das Turnier am Sonntag um 16 Uhr. Bei den Dressurreitern geht es ebenso bis zur Klasse M. Diese Prüfung wird am Sonntag ab 14 Uhr geritten. Naturgemäß sind die Starterfelder bei den Dressurprüfungen überschaubarer. Die große Favoritin auf einen Sieg in der M-Dressur ist wohl Leonie Moll vom RSC Jetweiler, die in diesem Jahr schon zu sehr achtbaren Ergebnissen auch im S-Bereich kam.

Größer ist der Favoritenkreis im Kampf um den Sieg beim abschließenden M-Springen mit Stechen. Christian Wieber aus Singen und Christopher Herz gehören genauso dazu wie Juliane Rabold aus Aach oder Fabienne Häfeli aus Bohlingen. Gespannt kann man auf das Abschneiden von Ben Vogg (Böhringen) sein, der sich als Vielseitigkeitsreiter und Schweizer Olympiateilnehmer mit den Spezialisten messen wird.

Der Sandplatz auf der Talwiese wird sicherlich wieder guten Sport zeigen und die Veranstalter wiederum ein bewährtes Turnier abhalten.