Konstanz 24:24 gegen die Rhein Vikings: HSG Konstanz schafft späten Ausgleich

Die erste Halbzeit verpennt, dann aufgewacht und im zweiten Durchgang richtig Alarm gemacht und wenigstens einen Punkt gerettet: Die HSG Konstanz schaffte nach einem zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Rückstand ein 24:24 gegen die Rhein Vikings. Es berichtet Ralf Mittmann.

Die Vorgabe ist klar, der Tabellenstand lügt nicht: Nur ein Sieg kann die HSG Konstanz weiterbringen. Und es beginnt auch gut. Konstantin Poltrum wehrt die ersten beiden Schüsse der Rheinländer ab, nach zwei vergeblichen Versuchen gelingt Tim Jud das 1:0. Wenig späerr steht es nach dem Tor von Kreisläufer Chris Berchtenbreiter 2:1 für die HSG – doch das sollte die letzte Führung in der ersten Halbzeit sein. Denn plötzlich ist im Angriffsspiel der Wurm drin und in der Deckung kriegen die Mannen von Trainer Daniel Eblen keinen Zugriff auf Christopher Klasmann. Vorne vergibt Paul Kaletsch einen Siebenmeter, wird Matthias Riedel geblockt, leistet sich Riedel einen Fehlpass, springt Jud der Ball aus den Händen, fängt Felix Klingler ein Zuspiel nicht – ein Tiefschlag folgt dem nächsten.



Hinten kriegt Poltrum bei Klasmanns Würfen entweder Fuß oder Hand an den ball, aber das nutzt nichts: immer dran, immer drin! Langsam aber sicher bauen die Rhein Vikings ihren Vorsprung aus, über 8:5 nach einer Viertelstunde auf 12:7 nach 25 Minuten. Immer wieder ertönen markige Fasnachtsklänge der Radolfzeller Holzhauer Musik, doch statt dass sie den gelegentlich unkonzentriert wirkenden Konstanzer Handballern den Marsch blasen, hat es den Anschein, als befördern sie das ohnehin schon herrschende Chaos noch zusätzlich.

Mit 9:13 geht es in die Kabinen – leider. Denn Fabian Schlaich hatte fünf Sekunden vor Ende des ersten Durchgangs am Kreis die Möglichkeit, den Rückstand erträglicher zu gestalten, doch sein Aufsetzer ging hoch über den Querbalken. Der Siebenmeter, den der HSG-Kapitän gerne gehabt hätte, wurde ihm von den Unparteiischen verwehrt.

Zur zweiten Halbzeit kommen die Gastgeber in veränderter Formation aufs Parkett. Michael Oehler verteidigt zentral, auf Rechtsaußen spielt Fabian Maier-Hasselmann, auf halbrechts Maximilian Schwarz und Tom Wolf als Spielmacher. Wieder beginnt es gut, Berchtenbreiter und Kaletsch per Siebenmeter verkürzen auf 11:13. Hoffnung oder Strohfeuer? Die „Wikinger“ kontern prompt – 11:15, wieder sind es vier Tore. Die Chancen sind da, aber der Ball geht nicht rein. Schlaich ist gleich mehrfach Unglücksrabe, er trifft den Pfosten, er scheitert am formidablen Schlussmann Bozic und er vermasselt auch noch einen Tempogegenstoß – neuer Zwischenstand 14:18.

Der Trainer reagiert, nimmt nun auch Schlaich vom Feld und beordert Jud auf Linksaußen. Tatsächlich brettert der Schweizer Bozic den Ball am Kopf vorbei zum 15:18. Dann Ballgewinn, doch Ruhe kommt nicht rein. Auch bei den Schiedsrichtern nicht. Als sich Maier-Hasselmann einen Abpraller greift, wird auf Kreis entschieden – klarer Fall für den Augenarzt. Im Gegenzug fällt auch noch das 15:19. Vorbei? Nein! Riedel wird dynamischer – und heftig gefoult. Den Strafwurf verwandelt Kaletsch, es ist inzwischen sein sechster Treffer von der Siebenmetermarke. Dann hält Maxi Wolf zweimal und Tom Wolf vollendet den Tempogegenstoß zum 17:19.

Hoffnung? Strohfeuer? Die Gäste wanken, aber sie fallen nicht – 17:20. Riedels Wurf wird von Bozic abgeklatscht, Berchtenbreiter setzt nach und trifft zum 18:20. Wolf pariert und Klingler hämmert den Ball im Sprint ins Tor. 19:20, alles wieder möglich für die HSG. 19:21, 20:21 durch Riedel, dann geht der nächste Wurf der Gäste daneben, doch Oehler ist unaufmerksam und verliert den Ball. Schiedsrichter Christian Moles belohnt ein Oscar-reifes Schauspiel von Alexander Oelze mit einer Zwei-Minuten-Strafe für Tim Jud. Auf der Konstanzer Bank toben sie, Trainer Eblen sieht Gelb. Maxi Wolf hält und wieder ist die Ausgleichschance da. Kaletsch nimmt das Risiko, scheitert an Bozic, doch Aust unterläuft ein Fußfehler. Und dann steht es tatsächlich unentschieden als Tom Wolf die Kugel ins Dreieck zimmert.



21:21, noch fünf Minuten, die Spannung ist wieder einmal unerträglich. Wolf ist mit dem linken Arm dran, doch der Ball rutscht durch – 21:22. Riedel gleicht aus – 22.:22. Wolf wehrt ab, doch der Abpraller geht zum Gegner – 22:23. Kreisanspiel auf Berchtenbreiter, der wird gehalten wie beim Freistilringen, doch er lässt nicht locker und wirft den Ball mit links (!) ins Tor – 23:23. Jetzt muss der Angriff der Rhein Vikings geblockt werden – wird er aber nicht, 23:24. Noch 33 Sekunden. Der Ball kursiert durch die HSG-Reihen und wieder spielen sie ihren mehrfach schon praktizierten Kempatrick. Er klappt, Kaletsch boxt den Ball zum 24:24 in den Kasten. Noch elf Sekunden.

Elf Sekunden und Ballbesitz für die Gäste, doch deren letzter Wurf geht am Tor vorbei.



Fazit: Die HSG Konstanz lebt noch. Doch würde sie besser leben, wenn sich die Spieler von Trainer Daniel Eblen dazu entschließen könnten, nicht so oft eine Halbzeit zu versemmeln. Die zweiten 30 Minuten gegen die Rhein Vikings waren gut, nächsten Sonntag (17.00 Uhr) in Hildesheim sollten es deren 60 sein.



HSG Konstanz: Poltrum, M. Wolf (Tor) – Schlaich, Riedel (5), T. Wolf (2), Oehler, Kaletsch (7/6), Krüger, Maier-Hasselmann, Gäßler, S. Löffler, Jud (4), Wendel, Berchtenbreiter (4), Schwarz, Klingler (2). – Rhein Vikings: Moldrup, Bozic (Tor) – Gipperich (2), Hoße, Aust (3), Klasmann (8), Kozlina, Thomas, Weis (2), Johnen (2), Coric, Pankofer (4), Handschke, Artmann, Bahn, Oelze (3/2).