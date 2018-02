Konstanz 24:22 gegen die HG Saarlouis: HSG Konstanz dreht das Spiel

Zur Halbzeit am Boden, am Ende euphorisiert und glücklich: Nach einer schwachen ersten Halbzeit mit nur sechs eigenen Treffern kommt die HSG Konstanz doch noch auf Touren und gewinnt das eminent wichtige Kellerduell der 2. Handball-Bundesliga gegen die HG Saarlouis mit 24:22 (6:10). Es berichtet Ralf Mittmann.

Springen wir gleich in die 8. Minute. Paul Kaletsch erzielt per Siebenmeter die erste Führung für die Gastgeber. Schon zu diesem Zeitpunkt hätte der Vorsprung der Konstanzer viel höher sein können, denn die Gäste aus dem Saarland produzieren reihenweise Fehler. Zweimal Ballverlust, ein Wurf an die Latte, dazu drei erfolgreiche Aktionen von HSG-Torhüter Konstantin Poltrum, doch, hätte, hätte Fahrradkette.



Nervös sind nämlich nicht nur die Spieler des Tabellenletzten aus Saarlouis, nervös sind auch die Mannen von Daniel Eblen. Im linken Rückraum hat der HSG-Trainer Felix Gäßler das Vertrauen geschenkt, doch der kann das nicht zurückzahlen – drei Fehlwürfe. Auf der anderen Seite steht Paul Kaletsch dem Kollegen in nichts nach – auch drei Fehlwürfe. Beim Stand von 3:4 ersetzt Tom Wolf den glücklosen Gäßler – wenig später hat auch er drei Fehlwürfe produziert. Die Konstanzer spielen ohne Tempo, sie haben keine Ideen, das sieht gehemmt aus. Nach 22 Minuten steht ein 4:8 auf der Anzeigetafel. Eblen bringt Felix Krüger auf halbrechts und Mathias Riedel auf halblinks – deren Ausbeute: je drei Fehlwürfe. Als es in die Kabinen geht, liegt die HSG mit 6:10 zurück.

Auf den Rängen ist die Beklommenheit groß. So aus den Fugen hat man die eigene Mannschaft selten gesehen. Wo soll Besserung herkommen? Und doch, sie kommt. Mit Fabian Maier-Hasselmann auf Rechtsaußen Maximilian Schwarz auf halbrechts, Riedel weiter auf halblinks und Wolf nun in der Mitte. Fünf Minuten benötigen die Konstanzer nur, um den Anschluss herzustellen. Nach sechs Treffern in 30 Minuten nun fünf in fünf Minuten – gibt’s das? Berchtenbreiter (2), Kaletsch, Schlaich und Maier-Hasselmann bei zwei Gegentoren, schon steht es 11:12. Und plötzlich sieht alles nach Handball aus! Nach 40 Minuten steht es nach Wolfs erfolgreich abgeschlossenem Tempogegenstoß 13:13, endlich hat der Mann getroffen wenig später 14:14.



Dann hat Paul Kaletsch die Chance, vom Siebenmeterpunkt aus, die HSG nach vorne zu bringen – der Ball kracht gegen den Pfosten. Beim Stand von 15:15 läuft Berchtenbreiter einen Tempogegenstoß – der Ball kracht an die Latte. Da ist Pech dabei, aber doch scheinen die sichtlich euphorisierten Gelbhemden auch eine Spur zu hektisch. In der 46. Minute ist es dann aber so weit. Riedel trifft unwiderstehlich zum 16:15.

Doch der Nervenkitzel geht ja erst los. Ausgleich, dann wieder Siebenmeter für die HSG – diesmal tritt Tom Wolf an und wirft über den Kasten. Im Gegenzug besorgt Junioren-Nationalspieler Jerome Müller die erneute Führung für Saarlouis. Fabian Schlaich gleicht aus zum 17:17 – sieh an, vom Siebenmeterpunkt! 17:18, Ausgleich Berchtenbreiter – und Vorteil Konstanz, denn der Gegner kassiert gleich drei Hinausstellungen. Saarlouis nimmt den Torwart aus dem Spiel, um vier gegen sechs agieren zu können. Doch der Ball kommt zu Kaletsch, und der wirft ihn ins leere Gehäuse – 19:18.



Ein bisschen Durchschnaufen? Nicht möglich. Poltrum wehrt in großartiger den 15. Schuss ab, doch Maier-Hasselmann scheitert. Im Gegenzug foult Schlaich, kassiert eine Zeitstrafe, und es gibt auch Siebenmeter – den aber pariert der eingewechselte Maximilian Wolf. Der andere Maximilian, Schwarz mit Nachnamen stellt auf 20:18. Andersson verkürzt, Maier-Hasselmann kontert zum 21:19. Vier Minuten vor dem Ende haben die Konstanzer zwei Tore Vorsprung. Es wogt hin und her. 21:20, 22:20 Schwarz, 22:21, 23:21 Riedel, 23:22 – und noch 50 Sekunden. Saarlouis geht auf Manndeckung, dann Auszeit HSG Konstanz, noch 32 Sekunden. Zeitspiel angezeigt, noch ein Pass möglich, der geht auf Schwarz und der trifft. 24:22, der Sieg – unfassbar!

Am Sonntag (17.00 Uhr) muss die HSG Konstanz in Eisenach antreten. Gegen einen Gegner, der sein Freitagsspiel bei den Rimpar Wölfen in Würzburg schon am Donnerstagabend austragen durfte. Was für eine Wettbewerbsverzerrung – es gilt: jetzt erst recht!

HSG Konstanz: Poltrum, M. Wolf (Tor) – Schlaich (3/1), Riedel (3), T. Wolf (2), Oehler, Kaletsch (4/3), Krüger (1), Maier-Hasselmann (2), Gäßler, Jud (1), Wendel, Berchtenbreiter (5), Schwarz (3), Klingler. – HG Saarlouis: Schulz, Jonczyk (Tor) – Leist, Kolodziej, Murawski (4), Weißgerber (2/2), Barkow (5), Muller (1), Müller (2), Lindskog Andersson (4), Schulz (2), Polydore (1), Engels (1), Noll.