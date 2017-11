Fußball 1. FC Rielasingen-Arlen macht Gewinn durch DFB-Pokalniederlage

Der 1. FC Rielasingen-Arlen konnte durch den Einzug in die erste DFB-Pokalrunde gegen Borussia Dortmund einen satten Gewinn erzielen.

Rund 147 000 Euro sollen übrig bleiben, teilte der Verein mit, der sich am 12. August im Freiburger Schwarzwaldstadion beim 0:4 gegen Borussia Dortmund (auf dem Bild rechts BVB-Spieler Sokratis, links der Rielasinger Sebastian Stark, in der Mitte Robin Niedhardt) im wahrsten Sinne teuer verkauft hatte. Laut Hauptorganisator Andreas Dietrich betragen die Einnahmen 700 000 Euro. Dem stehen 490 000 Euro an Ausgaben gegenüber. Ein Teil davon ging bereits an den Bundesligisten Borussia Dortmund, der dem Hegauer Amateurverein 10 000 Euro erlassen und sich mit 160 000 Euro aus den Zuschauereinnahmen begnügt hat. Nach Abzug der Steuern (63 000 Euro) bleiben unterm Strich 147 000 Euro für den Verein übrig, mit denen der Verbandsligist offene Verbindlichkeiten ablösen und schuldenfrei werden will.