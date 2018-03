Fußball 1. FC Rielasingen-Arlen erkämpft sich Sieg

Der 1.FC Rielasingen-Arlen setzt seinen guten Lauf in der Fußball-Verbandsliga fort. Beim SV Stadelhofen gewinnt das Team von Jürgen Rittenauer mit 3:1.

Fußball, Verbandsliga

SV Stadelhofen

1.FC Rielasingen-Arlen

1:3 (1:1)

Mit einem hart erkämpften, aber verdienten Auswärtssieg setzten die Hegauer den guten Start ins Frühjahr fort. In einer starken Anfangsphase ließen sie die besten Chancen allerdings liegen. Nach fünf Minuten spielte Sebastian Stark in aussichtsreicher Position den Ball noch einmal quer auf Alen Lekavski, aber nicht genau genug, sodass die Gastgeber noch retten konnten. In der elften Minute spielte Stadelhofens Torhüter Sven Lissek mit einem eigenen Abwehrspieler Billard, der Ball sprang zu Alen Lekavski, der ihn aber aus kurzer Distanz nicht an Stadelhofens Schlussmann vorbeibrachte. Nach 22 Minuten legte Philipp Dietrich den Ball auf Alen Lekavski ab, der ihn aus 18 Metern gefühlvoll über Sven Lissek schlenzte, aber an der Torlatte scheiterte. Wie aus dem Nichts die Führung für die Gastgeber durch Volker Springmann. Die Gäste verloren in der Folge die Linie und spielten zu sehr durch die Mitte. Dennoch blieben die Hegauer klar überlegen, brauchten dann aber einen Standard. Eine Ecke von Moritz Strauß fand den freistehenden Tobias Bertsch, der aus sieben Metern zum Ausgleich einköpfte.

In der zweiten Halbzeit hatten zunächst die Gastgeber den ersten Torabschluss. Ein Freistoß aus 28 Metern von Valon Salihu ging rund einen Meter am Tor vorbei. Die Hegauer übernahmen wieder die Spielkontrolle, bis zur ersten guten Torchance mussten sie aber bis zur 65. Minute warten. Gian-Luca Wellhäuser ging über die Grundlinie zur Mitte, passte auf Phillip Dietrich, der im letzten Moment geblockt wurde. Der nachfolgende Eckball brachte die Rielasinger Führung durch ein Eigentor. Die Gäste suchten die Entscheidung, doch Stadelhofen gab nicht auf. In der 82. Minute lief Sebastian Stark alleine auf Sven Lissek zu, scheiterte aber ebenso wie in der 87. Minute, als er einen Schuss aus der Drehung verzog. So blieben die Gastgeber im Spiel, und die Defensive der Gäste musste aufmerksam bleiben. In der Nachspielzeit brachte Alen Lekavski alleine vor Sven Lissek den Ball bei zwei Versuchen nicht im Tor unter. Nur eine Minute später war der Torjäger aber per Foulstrafstoß erfolgreich, nachdem zuvor Tobias Bertsch im Strafraum gefoult worden war.

Jürgen Rittenauer war mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden, bis auf die Chancenverwertung zu Beginn. "Spielerisch war zwar noch Luft nach oben, gefallen haben mir aber die Laufbereitschaft und die immer wieder starken Balleroberungen und Versuche, gegen die tiefstehenden Gastgeber spielerische Lösungen zu suchen", sagte Rittenauer. Für den erkrankten Daniel Bistricky stand Oliver Bruder an der Seitenlinie des SV Stadelhofen. Er war mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht unzufrieden: "In der Defensive wurde vieles richtig gemacht." (te)

1.FC Rielasingen-Arlen: Klose (Tor); Dietrich (72. Matt), Greuter, Almeida, Bertsch, Winterhalder, Strauß, S. Stark (90. Heller), Lekavski, Berger, Wellhäuser (67. Rasmus). – Tore: 1:0 (24.) Springmann, 1:1 (34.) Bertsch, 1:2 (66./Eigentor), 1:3 (90.+3/FE) Lekavski. – SR: Schnurr (Hügelsheim). – Z: 120.