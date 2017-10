Regionalsport See Ost Zweimalige Führung reicht FC Ravensburg nicht zum Heimsieg

Regionalsport See Ost

FV Ravensburg spielt in der Fußball-Oberliga gegen den 1. CfR Pforzheim 2:2. Jona Boneberger erzielt beide Tore für den FVR. Den Sprung auf Rang vier der Tabelle verpasst.

Fußball-Oberliga: FV Ravensburg –1. CfR Pforzheim 2:2 (1:0). – Mit einem Blitzstart des FVR begann die Partie. Knapp 50 Sekunden waren gespielt, als die Fans der Heimelf erstmals jubelten. Burak Coban hatte Jona Boneberger bedient, der sich von drei Spielern nicht stoppen ließ und trocken mit links zum 1:0 abschloss. Gäste-Trainer Adis Herceg sah sich anschließend „verwundert über meine Mannschaft“, wie er auf der Pressekonferenz mit einem Augenzwinkern verriet. „Normal lassen wir dann die Köpfe hängen.“

Dieses Mal nicht. Stattdessen hatte der CfR einige gute Aktionen. Vor allem durch Standards war Pforzheim gefährlich. In der elften Minute hatten die Gäste eine Dreifach-Chance, die sie nicht zum Ausgleich nutzten. Erst nach 30 Minuten kamen die Hausherren zu weiteren Gelegenheiten. Ein Schuss von Steffen Wohlfarth wurde zur Ecke abgefälscht (32.), Burhan Soyudogru scheiterte nach einem Angriff aus guter Position (35.). In der 44. Minute wurde Soyudogru von Wohlfarth bedient, gewann das Laufduell gegen Benjamin Sturm, wartetet mit dem Abschluss aber etwas zu lange. „Da hätten wir das 2:0 machen müssen“, sagte Trainer Wolfram Eitel.

Zum wiederholten Mal kam der Gegner besser aus der Kabine und der FVR musste wieder einmal in der Phase einen Gegentreffer hinnehmen. Mit einem sehenswerten Heber traf Kapitän Dominik Salz zum 1:1. „Ein Riesentor“, lautete Hercegs Kommentar. „Mit Wut im Bauch“ (Eitel) drängten die Ravensburger auf die neuerliche Führung, Felix Hörgers Schuss landete am Pfosten (49.). Zehn Minuten später köpfte Wohlfarth nach einem Eckball, ein Pforzheimer klärte. Boneberger war zur Stelle und erzielte das 2:1.

In der Folge sahen die 300 Zuschauer ein sehr umkämpftes Spiel ohne Torchancen. Ravensburg stand recht sicher, zehn Minuten vor dem Ende verlor Burak Coban im Spielaufbau unnötig den Ball, in der Mitte schafften es auch mehrere Ravensburger nicht zu klären. Ein Rettungsversuch von Felix Hörger missglückte und Suddoth markierte den erneuten Gästeausgleich. Auch in der Schlussphase kamen beide Teams zu keinen Gelegenheiten mehr, sodass es beim gerechten Remis blieb. Vor allem das zweite Gegentor wurmte den FVR. „Das tut weh, weil man 90 Minuten kämpft, macht, tut und es im Endeffekt zu einfach herschenkt“, ärgerte sich Boneberger. Durch das 2:2 verpasste Ravensburger den Sprung auf Rang vier.

Wolfram Eitel sah das 2:2 positiv: „Wenn ich sehe, wer alles ausgefallen ist und wie sehr durchgewechselt wurde, bin ich stolz auf mein Team.“ Dass ihm eine zweimalige Führung nicht reichte? „Das lag nicht an uns, sondern an der Qualität von Pforzheim“, so der Coach. – Tore: 1:0 (1.) Boneberger, 1:1 (47.) D. Salz, 2:1 (59.) Boneberger, 2:2 (80.) Suddoth. – SR: Kern (Stuttgart). – ZS: 300.

FV Ravensburg: Kraus, Henning, Mähr, Hörger, Zimmermann, Coban (82. Broniszewski), Reiner, Boneberger, Toprak (86. Chrobok), B. Soyudogru, Wohlfarth.

Ravensburger Top 3

Beste Torschützen: Rahman Soyudogru (9), Steffen Wohlfarth (4), Jona Boneberger (3).

Beste Vorlagengeber: Burak Coban (3), Rahman Soyudogru (3), Steffen Wohlfarth (3).

Die Dauerbrenner: Kevin Kraus (990), Sebastian Reiner (872), Steffen Wohlfarth (829 Minuten).