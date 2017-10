Regionalsport See Ost Zwei erfolgreiche Bezirksligisten duellieren sich in Baindt

Fußball-Bezirksligist SV Baindt empfängt am Sonntag den SV Kressbronn zum Schlagabtausch. Die Gäste werden derzeit für ihr gutes Spiel gelobt.

Fußball-Bezirksliga: SV Baindt – SV Kressbronn (Sonntag, 15 Uhr). – Das ist das Duell zweier Mannschaft, die in dieser Saison positiv aufgefallen sind.

Baindt hatte als Aufsteiger einen denkbar schlechten Start. Zwei Niederlagen zu Beginn. Das Trainerduo Vees und der Verein haben sich daraufhin getrennt. Mit dem Trainerdreigestirn um Armin Lauriola hat es einen ordentlichen Ruck gegeben, die Ergebnisse haben fortan gestimmt. DerSV Kressbronn bekommt Lob nicht nur wegen der Resultate, sondern immer öfter auch für die Art und Weise, wie er neuerdings Fußball spielt. Einst standen die Kicker aus dem Bodenseekreis dafür, hinten Beton anzurühren und vorn einzig auf die Geniestreiche von Marko Föger angewiesen zu sein.

„Wir hatten in den vergangenen Jahren meist mit die beste Abwehr, unser Manko war, dass wir zu wenig Tore erzielt haben“, erinnert sich Stefan Krause, Coach des SV Kressbronn. Das sei auch dem geschuldet gewesen, dass die Mannschaft nicht zu den Spitzenteams gezählt hatte, primär um den Klassenerhalt gespielt hätte, die Gegner meist offensiv agiert hätten. Zudem sei es leichter, gut zu stehen, effektiv gegen den Ball zu arbeiten, als selbst ein Spiel zu kreieren. Doch die Bezirksligafußballer des SV Kressbronn haben sich weiterentwickelt, was Zeit gebraucht habe, wie der Trainer anfügt.

Hilfreich ist auch gewesen, dass sich die Jugendarbeit des Vereins so langsam auszahlt, gerade auch Offensivspieler in den Aktivenbereich wechseln, die dem Spiel des SVK etwas mehr Flexibilität verleihen. Da ist etwa Elias Wiesner. Aber auch Timo Lüneburger, der zwar zuletzt in der Ravensburger Jugend gespielt hatte, aber ein echtes SVK-Nachwuchstalent ist. Dadurch ist der SV Kressbronn fast zu einem Spitzenteam geworden. „Die Gegner agieren gegen uns auch vorsichtiger als die Jahre zuvor. Heute stehen sie bedeutend tiefer. Wir sind also mehr gefordert“, erklärt Stefan Krause.

Die Generalprobe für das Spiel in Baindt im Bezirkspokal gegen Scheidegg ist gelungen. 6:0 – und das ohne Marko Föger. Der war gesperrt wegen einer Roten Karte aus dem Spiel gegen Aulendorf. Aber gegen Baindt darf er wieder. Der Coach ist froh, dass er dabei ist, obwohl es Alternativen neuerdings gibt. Denn Marko Föger bleibt eine Trumpfkarte, die gegen Baindt auch nötig ist. „Sie spielen taktisch diszipliniert, stehen gut, haben aber auch gute Einzelspieler, wie etwa Philipp Boe-nke“, fasst Coach Krause zusammen.