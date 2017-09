Radsport Zwei Seerosen auf Platz eins

Liane Lippert siegt im Einzelrennen, Thalia Möller in der Teamwertung der Radbundesliga

Auf der Automobil-Test- und Präsentationstrecke Bilster Berg bei Bad Driburg fand das Finale der Rad-Bundesliga statt. Hier kämpfte am vergangenen Wochenende Deutschlands Radsportelite auf der anspruchsvollen Strecke um die Medaillen. Mit dabei waren Thalia Möller und Liane Lippert, zwei Fahrerinnen aus den Reihen des RSV Seerose Friedrichshafen. Beiden gelang es, auf die oberste Stufe des Podestes zu klettern. Während Möller als Mitglied des Landeskaders die Team-Gesamtwertung der Bundesliga auf Platz eins beendete, konnte Lippert das Rennen mit einem souveränen Solosieg gewinnen.

Die Juniorinnen und Frauen hatten einen 4,2 Kilometer langen Rundkurs 15 beziehungsweise 20 Mal zu durchfahren. Die hoch anspruchsvolle Rennstrecke zeichnet sich durch 19 Kurven und 44 Kuppen und Wannen aus. Steigungen von 21 Prozent und Abfahrten bis zu 26 Prozent forderten den Fahrerinnenn auf dem stark variierenden Streckenprofil bei strömendem Regen das Maximum an fahrerischem Können ab.

Bei den Juniorinnen lag das Team Mangertseder-BRV/RLP/WRSV mit der Kaderfahrerin Thalia Möller bereits vor dem letzten Rennen auf Platz eins. Dass sich die Mannschaft darauf nicht ausruhte, zeigte sie denn auch damit, dass der Teamleaderin Hannah Ludwig der Tagessieg gelang. So konnte das Team mit Thalia Möller, zusätzlich zu ihrem souveränen Bundesliga-Gesamtsieg, auch den Start-Ziel-Sieg der Juniorinnen feiern.

Bei den Frauen ging Liane Lippert als Einzelstarterin für ihr Team Sunweb ins Rennen. In Runde fünf von 20 löste sie sich aus dem Feld, aus dem die spätere Siegerin der Juniorinnen zuvor ausgerissen war. Lippert fuhr zwar auf die Juniorin auf, kam jedoch in einer Kurvenabfahrt auf der regennassen Strasse zu Fall. Nichts passiert! Erneut gelang es ihr, die Lücke zuzufahren. Nun begann ein Soloritt par excellence. Bis zum Schluss verteidigte sie einen Vorsprung von drei Minuten vor ihren Verfolgerinnen und fuhr so souverän einen völlig ungefährdeten Bundesligasieg ein.