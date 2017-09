Regionalsport See Ost Zum Saisonbeginn gleich mal zwei Zähler für den VfB Friedrichshafen II

Badmintonmannschaft des VfB Friedrichshafen besiegt in der Württembergliga Neuravensburg/Primisweiler mit 5:3. Die dritte Mannschaft holt in der Bezirksliga ein 4:4 gegen Neuravensburg/Primisweiler III.

Badminton-Württembergliga: (rs) Am Samstag hatte das lange Warten endlich ein Ende, der Badmintonball flog wieder durch die Lüfte der Schreien-eschsporthalle. Zum ersten Spieltag kam Aufsteiger Neuravensburg/Primisweiler an den Bodensee.

VfB Friedrichshafen II – SG Neuravensburg/Primisweiler 5:3. – Maximilian Hofmann musste an der Seite des neuen Mannschaftskapitäns Manuel Wild gleich die erste Niederlage einstecken. Gegen Vonmetz/Uttikal hielten sie lange Zeit gut dagegen, machten aber zum Ende beider Sätze viele unnötige Fehler (19:21, 17:21). Besser verlief das Damendoppel mit Bettina Mayer und Julia Igel. Der erste Durchgang ging noch an Vonmetz/Kronenberger, dann drehten die VfB-Damen auf, holten den zweiten (21:12) und behielten im Entscheidungssatz beim 27:25 die Nerven. Im 2. Herrendoppel siegten Schreiber/Boyde mit 21:16 und 21:18 und brachten den VfB 2:1 in Führung. Maximilian Hofmann klagte zu Beginn seines 1. Herreneinzels über Schmerzen im Handgelenk, er biss die Zähne zusammen, aber es reichte nicht zum Sieg über Daniel Vonmetz (15:21, 18:21). Umso wichtiger war die direkte Antwort aufseiten des VfB, der durch den Sieg von Julia Igel wieder 3:2 führte. Im gemischten Doppel ging es auf und ab. Den ersten Durchgang verschliefen Schreiber/Mayer völlig, im zweiten behielten sie die Oberhand (21:14). Zum Ende des Satzes bekam Bettina Mayer aber Krämpfe, die sich hartnäckig im Entscheidungssatz hielten, sodass der VfB vorsorglich die Partie an die Gäste abgab. Die beiden Einzelpartien mussten also die Entscheidung bringen. Jan Boyde sicherte seiner Mannschaft mit dem Sieg im 3. Einzel über Felix Späth (21:14, 21:15) schon einen Spielpunkt zum 4:3. Manuel Wild kämpfte gegen Darshan Rangaswamy um jeden Zähler. Einsatz und Trainingsfleiß wurden belohnt (19:21, 21:16, 21:18) und der VfB hatte seine ersten beiden Punkte auf dem Konto.

Am 7. Oktober warten beim ersten Auswärtsdoppelspieltag zwei weitere ganz harte Nüsse auf den VfB Friedrichshafen: die SG Metzingen/Tübingen II und der SV Fellbach.

Bezirksliga: VfB Friedrichshafen III – SG Neuravensburg/Primisweiler III 4:4. – Das Friedrichshafener Herrendoppel Hokenmaier/D. Scherer behielt gegen Quendt/Zajonz (21:19, 21:17) die Oberhand. Das Damendoppel und das 2. Herrendoppel gingen dagegen deutlich an die Gäste. Torsten Kamp verstärkte die VfB-Reihen sichtlich und brachte sein Team nach dem 21:10 und 21:7 über Andreas Quendt zurück ins Rennen. Fabian Hokenmaier zog nach und besiegte Roland Zajonz ebenfalls in zwei Sätzen. Den wichtigen vierten Spielpunkt sicherten Torsten Kamp und Juliane Kowalewski im Mixed in drei Sätzen gegen Nichterwitz/Späth-Esch. Die beiden restlichen Partien, das Dameneinzel und das 3. Herreneinzel, waren wieder eine klare Angelegenheit der Neuravensburger, die zum verdienten 4:4 ausglichen.

Das erste Auswärtsspiel bestreiten Sina Grollmuss und ihr Team am 7. Oktober gegen die SG Bad Waldsee/Reute.