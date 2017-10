Regionalsport See Ost Zu wenig Punkte gemacht gegen Wendlingen

Die Basketballer der BG Bodensee verlieren zu Hause mit 48:62. Im dritten Viertel ging offensiv nichts mehr bei den Gastgebern.

Basketball-Bezirksliga: BG "The Pirates" Bodensee – TSV Wendlingen 48:62 (18:21, 30:33, 36:43). – Am Sonntag hatten die Pirates ihr erstes Spiel in der Sporthalle der Beruflichen Schulen und das dritte Spiel der Saison. Das erste Viertel verlief sehr ausgeglichen. Nach einer ersten Abtastphase spielten beide Mannschaften solide in der Verteidigung und im Angriff, und so stand es nach zehn Minuten Spielzeit 18:21. Von Anfang an gab es auf beiden Seiten viele Fouls. Die bis zu diesem Zeitpunkt ausgeglichene Partie ging mit 30:33 in die Halbzeitpause.

In seiner Kabinenansprache verwies Spielertrainer Thomas Häuptle auf die individuelle Klasse seiner Mannschaft und auf die im Training erlernten Stärken. Im dritten Viertel funktionierte bei den Pirates offensiv jedoch nichts mehr. Mit mageren sechs Punkten und vielen Fouls aufseiten der Gastgeber endete das dritte Viertel mit einem Zwischenstand von 36:43. Im letzten Abschnitt nahmen wiederum die Fouls der Gäste zu und die Pirates taten sich dadurch schwer im Spielaufbau. Die zusätzlichen Diskussionen mit den Schiedsrichtern und den technischen Fouls gestalteten das Spiel zunehmend hektisch. Von einem anschaulichen Basketballspiel waren beide Mannschaften weit entfernt. Ausschlaggebend für die Niederlage waren vor allem das dritte Viertel und die damit verbundene niedrige Punktausbeute der Pirates.

Am Sonntag geht es für die Basketballer aus Friedrichshafen und Tettnang nach Metzingen zu ihrem zweiten Auswärtsspiel. Das nächste Heimspiel findet am 12. November gegen den VfL Kirchheim/Teck II in der Sporthalle der Beruflichen Schulen statt.

BG Bodensee: Häuptle (9 Punkte), Kübler (4), McDonald (4), Oracevic, Savas (6), Slansky (11), Voigt (4), Wagner (2), Walk (5), Weyler (3), Zeller.