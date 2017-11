Regionalsport See Ost Zu viele ungerechtfertigte Zeitstrafen für die HSG Friedrichshafen-Fischbach

Handball-Bezirksligafrauen der HSG Friedrichshafen-Fischbach verlieren in Vöhringen mit 21:27. Viele Fehler verhindern besseres Kressbronner Resultat gegen Tabellenführer Ulm&Wiblingen.

Handball-Bezirksliga, Frauen:SC Vöhringen – HSG Friedrichshafen-Fischbach 27:21 (11:11). – (kst) Mit gleich sechs A-Juniorinnen reiste die HSG nach Vöhringen. Neben den bereits verletzten Spielerinnen fielen nun auch noch Ann-Kathrin Müller und Amelie Wildner aus, sodass Trainer Damir Turnadzic lediglich sieben Stammspielerinnen zur Verfügung standen. Gegen einen Aufsteiger, der sich schon in zahlreichen Spielen als eine Bereicherung für die Liga erwies, der nicht zu unterschätzen war.

Genau so startete Vöhringen. Die Gäste vom Bodensee brauchten einige Minuten, um in die Partie zu kommen, sich in der ungewohnten Aufstellung zurecht zu finden. Vöhringen nutze dies aus, ging in Führung (2:0). Vor allem die Abwehr der Gastgeberinnen stellte die junge HSG-Mannschaft vor eine schwere Aufgabe. Mit zunehmender Spieldauer stabilisierten sich die Gäste, gingen über drei Strafwürfe in Führung (3:2; 11.). Damit nicht genug: Auch die HSG stellte im ersten Durchgang eine starke Abwehr. Immer wieder schaffte sie es, Bälle abzufangen und im Tempogegenstoß im SC-Tor unterzubringen. Der Lohn war das 5:2 (14.). Vöhringen jedoch ließ die HSG nicht davonziehen, profitierte von technischen Fehlern und unvorbereiteten Würfen der Gäste. Begünstigt durch einige Zeitstrafen gegen die HSG nutzte Vöhringen seine Überzahl, glich bis zum Halbzeitpfiff aus.

Im zweiten Spielabschnitt wollten die Friedrichshafenerinnen den Sack schnell zu machen. Doch es kam anders. „Die vielen, teils unberechtigten Zeitstrafen haben meine Mädels aus dem Konzept gebracht. Wir haben in der zweiten Halbzeit fast nur in Unterzahl gespielt“, kritisiert Damir Turnadzic nach dem Spiel. Auch wenn sich die HSG im zweiten Durchgang erneut einen Drei-Tore-Vorsprung erspielt hatte (18:15; 40.), verloren die Damen langsam aber sicher den Spielfaden. Teilweise standen sie in doppelter Unterzahl auf dem Spielfeld, was Vöhringen nutze. Fast fünfzehn Minuten blieb die HSG ohne Tor, ehe Nina Kordes ihre Mannschaft erlöste. Vöhringen hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt eine entscheidende Führung erspielt und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

HSG FN-Fischbach: Rölli (Tor), Knoll (6), Stellmacher (4/3), Kunz (3), Kordes (2), Diemer (2/1), Haid (1), Henrichs (1), Barbouchi (1), Pechar (1/1), Heina, Hörmann.

TV Kressbronn – SG Ulm&Wiblingen 16:23 (8:11). – Am Sonntag hatten die Seesterne den derzeitigen Tabellenführer zu Gast. Und zu Beginn kam derTV Kressbronn ganz gut ins Spiel, nach 16 Minuten stand es 5:5. Doch ab diesem Zeitpunkt schlichen sich Unsicherheiten ins Spiel der Gastgeberinnen. Der TVK konnte nicht mehr ausgleichen, ging dennoch optimistisch mit einem 8:11-Halbzeitstand in die Pause.

Der Beginn der zweiten Halbzeit war mit vielen technischen Fehlern durchzogen und somit wurde das erste Kressbronner Tor in der zweiten Halbzeit erst in der 37. Minute erzielt. Durch die weiteren zahlreichen technischen Fehler im Angriff fehlten dem TVK die wichtigen Tore und somit stand es in der 51. Minute bereits 13:23. In den gewohnten Spielfluss fanden die Seesterne in diesem Spiel nicht mehr zurück, konnten aber dennoch auf ein 16:23 verkürzen. Kressbronn muss die Niederlage so schnell wie möglich abhaken. Das nächste Spiel findet am Samstag gegen Friedrichshafen-Fischbach statt, und darauf sollte der TVK sich mit einem klaren Kopf vorbereiten.